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  • Дзюба – о драке Глушакова и Широкова на Евро: «Мамаев был ни при чем. Когда ему попали, была фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Было смешно»

Дзюба – о драке Глушакова и Широкова на Евро: «Мамаев был ни при чем. Когда ему попали, была фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Было смешно»

16 апреля 2020, 11:51
12

Капитан сборной России Артем Дзюба вспомнил о конфликте между полузащитниками Денисом Глушаковым и Романом Широковым во время Евро-2016.

Между футболистами произошла стычка, которая переросла в драку, но удар Глушакова попал не в Широкова, а по лицу Павла Мамаева.

«Эти знаменитые инсайды, что Мамаев подрался с Широковым или с Глушаковым. По факту Паша был ни при чем. Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке.

Смех был в том, что когда ему попали, была фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Тут было смешно.

В той ситуации я шел для подстраховки, если что-то случится. Так и получилось. Глушакова чуть не задушил бедолагу», – рассказал Дзюба.

Глушаков подтвердил, что во время Евро-2016 ударил Мамаева вместо Широкова

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Мамаев Павел Глушаков Денис Широков Роман
Комментарии (12)
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New Life
1587027551
Мозг так и остался в подростковом возрасте, тупой балбес. "Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке" - откопал слово "феномен", не имея ни малейшего понятия, что это означает.
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ВетеR
1587030573
Охохочешся ! Великовозрастной митрофанушка ((
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mdu86
1587031032
Хочется послушать, что скажет Мамаев по этому поводу. Но ещё больше жду комментариев Широкова )
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фанат джигурды
1587036741
"Он просто лежал на подушке". Ладно по лицу промазать, но шконарём промахнуться... Без комментариев.
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фанат джигурды
1587036925
Глушаков: "Я бил, как всегда,как умею." Мамаев: "У меня осталось на одну жизнь меньше." Широков: "Колхоз, ё п т!!!"
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DOCTOR PENALTY
1587037354
Как всегда Дзюба за чьей-то спиной на "подстраховке". А вообще, причиной этих открытых конфликтов является запредельная слабость Слуцкого. Конкуренция за место в основе в сборной большая и если на этот процесс не в состоянии влиять гл. тренер, то стычки неизбежны. В сборной не было Гинера, как в ЦСКА, а самостоятельно Слуцкий работать не умеет, ему нужна авторитетная поддержка.
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