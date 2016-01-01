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    Дзюба – о драке Глушакова и Широкова на Евро: «Мамаев был ни при чем. Когда ему попали, была фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Было смешно»

    Капитан сборной России Артем Дзюба вспомнил о конфликте между полузащитниками Денисом Глушаковым и Романом Широковым во время Евро-2016.

    Между футболистами произошла стычка, которая переросла в драку, но удар Глушакова попал не в Широкова, а по лицу Павла Мамаева.

    «Эти знаменитые инсайды, что Мамаев подрался с Широковым или с Глушаковым. По факту Паша был ни при чем. Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке.

    Смех был в том, что когда ему попали, была фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Тут было смешно.

    В той ситуации я шел для подстраховки, если что-то случится. Так и получилось. Глушакова чуть не задушил бедолагу», – рассказал Дзюба.

    Глушаков подтвердил, что во время Евро-2016 ударил Мамаева вместо Широкова

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2947

      mdu86 45 минут назад

      Хочется послушать, что скажет Мамаев по этому поводу. Но ещё больше жду комментариев Широкова )

      0
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      Рейтинг: +11584

      ВетеR 53 минуты назад

      Охохочешся ! Великовозрастной митрофанушка ((

      1
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      Рейтинг: +442

      New Life 1 час назад

      Мозг так и остался в подростковом возрасте, тупой балбес.
      "Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке" - откопал слово "феномен", не имея ни малейшего понятия, что это означает.

      2
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      Рейтинг: +3500

      BarStep > New Life 1 час назад

      ФенОмен - это наблюдаемое явление или событие... И что там не так? Не кажется ли тебе, что ты слишком много своего внимания и энергии тратишь на Дзюбу и всё, что с ним связано? Мне за тебя прям страшно становится, какое - то маниакальное внимание к одной персоне..

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      Рейтинг: +442

      New Life > BarStep 31 минуту назад

      Явление (событие) "было в том, что человек просто лежал на подушке" - тупость, благодаря тебе, стала еще очевиднее.
      зюба своей дуростью постоянно требует моего внимания - приходится уважить.

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