Дзюба – о драке Глушакова и Широкова на Евро: «Мамаев был ни при чем. Когда ему попали, была фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Было смешно»

Капитан сборной России Артем Дзюба вспомнил о конфликте между полузащитниками Денисом Глушаковым и Романом Широковым во время Евро-2016.

Между футболистами произошла стычка, которая переросла в драку, но удар Глушакова попал не в Широкова, а по лицу Павла Мамаева.

«Эти знаменитые инсайды, что Мамаев подрался с Широковым или с Глушаковым. По факту Паша был ни при чем. Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке.

Смех был в том, что когда ему попали, была фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Тут было смешно.

В той ситуации я шел для подстраховки, если что-то случится. Так и получилось. Глушакова чуть не задушил бедолагу», – рассказал Дзюба.

Глушаков подтвердил, что во время Евро-2016 ударил Мамаева вместо Широкова