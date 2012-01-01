Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Глушаков подтвердил, что во время Евро-2016 ударил Мамаева вместо Широкова

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал подробности конфликта с Романом Широковым во время чемпионата Европы 2016 года.

    Между футболистами произошла стычка, которая переросла в драку, но удар Глушакова попал не в Широкова, а по лицу Павла Мамаева.

    Хавбек подтвердил эту информацию в документальном фильме «Наши на Евро» на «Матч ТВ».

    «Мамаев в тренажeрке ударился, как сказали (смеeтся). Рома тогда перешeл в ЦСКА из «Спартака». Сидели, разговаривали о клубах, о клубных делах. Он тогда выиграл с ЦСКА чемпионство и начал про «Спартак» говорить, что, мол, вы там болтаетесь, пятое-десятое. И я сказал, что мы будем в тройке на следующий год. Ты ушeл, говорю, будем в тройке. Слово за слово – да, стычка небольшая была. Не попал. Попал другому», – рассказал Глушаков.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:23
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6338

      FanatSerj 51 минуту назад

      Поэтому и вылетели с позором, даже по нужному лицу попасть не могли, да тогда была одна из самых отстойных сборных за многие годы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3811

      порт 2 часа назад

      Ну вот, а говорили что Кержаков бьёт мимо, оказывается что не только он.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19739

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Возможно Кокора хотел Глушили за кореша отомстить , но попал по шПаку .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19739

      пьяныйхоровод > пьяныйхоровод 2 часа назад

      Радари , ты обосрался .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19739

      пьяныйхоровод > пьяныйхоровод 2 часа назад

      "хозяин" радари - махровый петушидзе .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +442

      New Life 2 часа назад

      В отсутствии футбольных новостей поднимают всякую муть со дна.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +685

      Cleaner 2 часа назад

      И по мячу мажут. И по "рылу" не попадают. Футболеры.)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2153

      alarm 3 часа назад

      косое рыло! (т.е., косорылый)

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76166
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru