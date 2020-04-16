Глушаков подтвердил, что во время Евро-2016 ударил Мамаева вместо Широкова

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал подробности конфликта с Романом Широковым во время чемпионата Европы 2016 года.

Между футболистами произошла стычка, которая переросла в драку, но удар Глушакова попал не в Широкова, а по лицу Павла Мамаева.

Хавбек подтвердил эту информацию в документальном фильме «Наши на Евро» на «Матч ТВ».

«Мамаев в тренажeрке ударился, как сказали (смеeтся). Рома тогда перешeл в ЦСКА из «Спартака». Сидели, разговаривали о клубах, о клубных делах. Он тогда выиграл с ЦСКА чемпионство и начал про «Спартак» говорить, что, мол, вы там болтаетесь, пятое-десятое. И я сказал, что мы будем в тройке на следующий год. Ты ушeл, говорю, будем в тройке. Слово за слово – да, стычка небольшая была. Не попал. Попал другому», – рассказал Глушаков.