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  • Глушаков подтвердил, что во время Евро-2016 ударил Мамаева вместо Широкова

Глушаков подтвердил, что во время Евро-2016 ударил Мамаева вместо Широкова

16 апреля 2020, 10:23
9

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал подробности конфликта с Романом Широковым во время чемпионата Европы 2016 года.

Между футболистами произошла стычка, которая переросла в драку, но удар Глушакова попал не в Широкова, а по лицу Павла Мамаева.

Хавбек подтвердил эту информацию в документальном фильме «Наши на Евро» на «Матч ТВ».

«Мамаев в тренажeрке ударился, как сказали (смеeтся). Рома тогда перешeл в ЦСКА из «Спартака». Сидели, разговаривали о клубах, о клубных делах. Он тогда выиграл с ЦСКА чемпионство и начал про «Спартак» говорить, что, мол, вы там болтаетесь, пятое-десятое. И я сказал, что мы будем в тройке на следующий год. Ты ушeл, говорю, будем в тройке. Слово за слово – да, стычка небольшая была. Не попал. Попал другому», – рассказал Глушаков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Мамаев Павел Глушаков Денис Широков Роман
Комментарии (9)
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New Life
1587024795
В отсутствии футбольных новостей поднимают всякую муть со дна.
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порт
1587024839
Ну вот, а говорили что Кержаков бьёт мимо, оказывается что не только он.
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FanatSerj
1587030631
Поэтому и вылетели с позором, даже по нужному лицу попасть не могли, да тогда была одна из самых отстойных сборных за многие годы.
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фанат джигурды
1587037234
Приходит мужик домой со сломанной рукой и подбитым глазом. Жена открывает. - Дорогой, что у тебя с рукой? - Да это мы с Петровичем поспорили, что он мне руку не сломает. - А с глазом тогда что? - А мы и на глаз поспорили.
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житель СПб
1587052339
Ну что... Рома и тут удачно отполз.
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aaaaahhhh
1587057020
Жаль что не попал.Очень жаль...
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Черкизовский Кот
1587069663
2016: Глушаков не попал в Широкова. 2018: Глушаков не попал на ЧМ.
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fhnv
1587069877
биба и боба два д о л б а е б а
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