Сетьен рассчитывает на Коутиньо в следующем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен заявил, что полузащитник Филиппе Коутиньо входит в его планы на следующий сезон.

«Коутиньо мне очень нравится. На данный момент он принадлежит «Барселоне». Для его ухода клуб должен получить прописанные отступные или кто-то должен предложить сумму, которая устроит «Барселону». Я рассчитываю на него в начале сезона. Поговорю с ним, чтобы узнать о его целях», – сказал Сетьен.