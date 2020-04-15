Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Сетьен рассчитывает на Коутиньо в следующем сезоне

    Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен заявил, что полузащитник Филиппе Коутиньо входит в его планы на следующий сезон.

    «Коутиньо мне очень нравится. На данный момент он принадлежит «Барселоне». Для его ухода клуб должен получить прописанные отступные или кто-то должен предложить сумму, которая устроит «Барселону». Я рассчитываю на него в начале сезона. Поговорю с ним, чтобы узнать о его целях», – сказал Сетьен.

    • В текущем сезоне бразилец играет в «Баварии» на правах аренды.
    • Коутиньо забил девять голов и сделал восемь ассистов в 32 матчах за мюнхенскую команду.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:36
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9743

      Cules2013 1 минуту назад

      трёп ни о чём

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1238

      koli4ka 1 час назад

      а кто же бычков и коровок будет пасти на ферме?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76166
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru