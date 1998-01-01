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    Вагнер Лав показал, как занимается на гидробайке во время карантина

    Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за «Коринтианс», показал, как тренируется на гидробайке в домашних условиях.

    Сторис репостнул инстаграм производителя тренажера.

    «Для нас большая честь поддержать работу по восстановительной подготовке спортсменов, которые сейчас несут ответственность за свою подготовку на своих плечах», – передает компания-изготовитель.

    • Вагнер Лав выступал с перерывами за ЦСКА с 2004 по 2013 год.
    • В составе московского клуба бразилец провел 244 матча и забил 120 мячей.
    • По данным Worldometer на 14 апреля, в Бразилии зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 1,3 тысячи пациентов скончались.

    Источник: Инстаграм Hidrobike

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