Вагнер Лав показал, как занимается на гидробайке во время карантина

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за «Коринтианс», показал, как тренируется на гидробайке в домашних условиях.
Сторис репостнул инстаграм производителя тренажера.
«Для нас большая честь поддержать работу по восстановительной подготовке спортсменов, которые сейчас несут ответственность за свою подготовку на своих плечах», – передает компания-изготовитель.
- Вагнер Лав выступал с перерывами за ЦСКА с 2004 по 2013 год.
- В составе московского клуба бразилец провел 244 матча и забил 120 мячей.
- По данным Worldometer на 14 апреля, в Бразилии зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 1,3 тысячи пациентов скончались.
Источник: Инстаграм Hidrobike