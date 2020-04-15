Вагнер Лав показал, как занимается на гидробайке во время карантина

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за «Коринтианс», показал, как тренируется на гидробайке в домашних условиях.

Сторис репостнул инстаграм производителя тренажера.

«Для нас большая честь поддержать работу по восстановительной подготовке спортсменов, которые сейчас несут ответственность за свою подготовку на своих плечах», – передает компания-изготовитель.