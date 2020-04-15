Представитель Тарасова: «Дима дорожит репутацией. С компанией-однодневкой он бы не сотрудничал»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в своем инстаграме прорекламировал нелегальную на территории РФ букмекерскую контору.
Представитель футболиста, Екатерина Волкова, прокомментировала ситуацию: «У нас в России есть энное количество нелегальных букмекерских контор, так как они работают по лицензии Кюрасао, подтверждающей официальность компании в Европе.
Букмекерская контора, с которой Дмитрий заключил контракт, находится в процессе получения лицензии. Этот букмекер не является нелегальным. Иначе это было бы неправильно и нечестно. Дмитрий решил сотрудничать с европейским букмекером. Это абсолютно нормальная история, многие так сейчас делают.
Столько всего плохого написали на этот счет. Дима – футболист. Он своей репутацией дорожит. Он бы не стал сотрудничать с компанией-однодневкой, которая соберет денег с людей и пропадет. Это никаких денег не стоит. Дима бы в этом не участвовал. Он просто знает некоторые моменты, знает, что с этим букмекером все будет в порядке. Просто не до всех это можно донести».
- Доменное имя БК зарегистрировано 2 недели назад.
- На сайте оператора отсутствуют данные о юридическом лице подобной букмекерской компании, лицензия ФНС на осуществление букмекерской деятельности и данные о членстве в СРО.
- В списке легальных букмекерских контор РФ данный оператор не значится.