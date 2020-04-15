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  • Представитель Тарасова: «Дима дорожит репутацией. С компанией-однодневкой он бы не сотрудничал»

Представитель Тарасова: «Дима дорожит репутацией. С компанией-однодневкой он бы не сотрудничал»

15 апреля 2020, 06:53
6

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в своем инстаграме прорекламировал нелегальную на территории РФ букмекерскую контору.

Представитель футболиста, Екатерина Волкова, прокомментировала ситуацию: «У нас в России есть энное количество нелегальных букмекерских контор, так как они работают по лицензии Кюрасао, подтверждающей официальность компании в Европе.

Букмекерская контора, с которой Дмитрий заключил контракт, находится в процессе получения лицензии. Этот букмекер не является нелегальным. Иначе это было бы неправильно и нечестно. Дмитрий решил сотрудничать с европейским букмекером. Это абсолютно нормальная история, многие так сейчас делают.

Столько всего плохого написали на этот счет. Дима – футболист. Он своей репутацией дорожит. Он бы не стал сотрудничать с компанией-однодневкой, которая соберет денег с людей и пропадет. Это никаких денег не стоит. Дима бы в этом не участвовал. Он просто знает некоторые моменты, знает, что с этим букмекером все будет в порядке. Просто не до всех это можно донести».

  • Доменное имя БК зарегистрировано 2 недели назад.
  • На сайте оператора отсутствуют данные о юридическом лице подобной букмекерской компании, лицензия ФНС на осуществление букмекерской деятельности и данные о членстве в СРО.
  • В списке легальных букмекерских контор РФ данный оператор не значится.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (6)
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порт
1586930913
Вечно Тарасов куда нибудь да вляпается, сначала в Бузову, сейчас в букмекеров.
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dimar
1586932190
блин, ну это даже специально не возможно столько косячить)))
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Давид59
1586932732
Детский лепет! У компании нет ни лицензии, ни нормального сайта. Хотя чему удивляться, если в Думу готовится, то всё логично
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Давид59
1586944872
Какие мы важные! У нас уже свой пресс-атташе!
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РМЗ
1586945676
Какой репутацией ? Шлюхи ?
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Hektor 84
1586987974
Ему на дом 2 надо к бывшей женушке. Они как раз там вокруг костра любят такие новости помусолить.
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