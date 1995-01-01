Зико: «Жирков был для ЦСКА как Месси для «Барселоны»

... не надо срванивать Жиркова с Месси...
По некскольким причинам:
1. Жирков - отоичный игрок СО СВОИМ ИМЕНЕМ... Пусть и не таким резонансным...Но его ЗНАЮТ... Шкала измерения "по Месси", на самом деле, не работает.. ОНА ПОКАЗЫВАЕТ НЕТОЧНЫЕ ДАННЫЕ)) Потому, что , как известно, на Месси в игре работают другие, имена которых остаются за кадром. Месси без поддержки не забьёт ничего. Но, даже если и забьёт N-ное количество гениальных голов... КОМАНДА ВСЁ РАВНО МОЖЕТ ПРОИГРАТЬ - надо ещё и не пропускать))))
2. ЦСКА - не Барселона... У армейцев НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКОГО ИГРОКА... И Барса, безусловно, потеряет неизмеримо больше, в случае ухода Месси, чем ЦСКА в случае ухода Жирка... НО... ЦСКА ТОЖЕ ПОТЕРЯЮТ МНОГО...
3. Манера игры Жиркова - силовая...Он с годами СИЛЬНЕЕ ТЕРЯТ, чем Месси, у которого "сила и скорость" не на первом месте. Однако, снижение эффективности в игре Жирка заметят немногие, а в игре Месси - ВЕСЬ МИР)))
4. В конечном итоге, М и Ж не встречались на поляне в очном противостоянии... Ж всегда играл в турнирах КЛАССОМ НИЖЕ)))
Экс-тренер ЦСКА Зико рассказал о работе в московском клубе.
«Придя в ЦСКА, я просил Гинера не продавать никого из игроков, и мы сразу выиграли Суперкубок. Я видел, что эти футболисты нам необходимы для победы в чемпионате.
Увы, летом ушли два лучших игрока – Жирков и Вагнер Лав. Это было ужасно. Два футболиста создавали 80% голов ЦСКА. Особенно важен был Жирков. Он значил для нас, как Месси – для «Барселоны».
Я выпускал Жиркова в атаку и оставлял ему свободу. Очень креативный футболист. Тогда чуть ли не все голы Вагнера происходили при содействии Жиркова. Фундаментальный футболист.
Мне Сколари звонил по поводу него. Он тогда возглавлял «Челси». Зимой просочилась информация, что Жирков переедет в Лондон. Сколари сказал мне: «Я не буду его забирать, потому что он очень важен для тебя». Я до сих пор благодарен Сколари. В результате Жирков остался еще на полгода – до лета», – заявил бразилец.
- Зико работал в ЦСКА в 2009 году.
- Вместе с бразильцем московский клуб выиграл Суперкубок и кубок России.
- Жирков выступал за ЦСКА с 2004 года.
- Летом 2009-го полузащитник перешел в «Челси».