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Зико: «Жирков был для ЦСКА как Месси для «Барселоны»

14 апреля 2020, 20:17
5

Экс-тренер ЦСКА Зико рассказал о работе в московском клубе.

«Придя в ЦСКА, я просил Гинера не продавать никого из игроков, и мы сразу выиграли Суперкубок. Я видел, что эти футболисты нам необходимы для победы в чемпионате.

Увы, летом ушли два лучших игрока – Жирков и Вагнер Лав. Это было ужасно. Два футболиста создавали 80% голов ЦСКА. Особенно важен был Жирков. Он значил для нас, как Месси – для «Барселоны».

Я выпускал Жиркова в атаку и оставлял ему свободу. Очень креативный футболист. Тогда чуть ли не все голы Вагнера происходили при содействии Жиркова. Фундаментальный футболист.

Мне Сколари звонил по поводу него. Он тогда возглавлял «Челси». Зимой просочилась информация, что Жирков переедет в Лондон. Сколари сказал мне: «Я не буду его забирать, потому что он очень важен для тебя». Я до сих пор благодарен Сколари. В результате Жирков остался еще на полгода – до лета», – заявил бразилец.

  • Зико работал в ЦСКА в 2009 году.
  • Вместе с бразильцем московский клуб выиграл Суперкубок и кубок России.
  • Жирков выступал за ЦСКА с 2004 года.
  • Летом 2009-го полузащитник перешел в «Челси».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челси Жирков Юрий Сколари Луис Фелипе Зико
Комментарии (5)
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bset
1586889535
Так говорит, будто с Жирковым и Вагнером все было отлично, а после их ухода все посыпалось. За первую половину кучу очков отдали аутсайдерам. Ростову дважды проиграл (14 место), Кубани проиграл (15 место). Кошмар, в общем.
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vladimir-7
1586931807
Большинство голов Вагнер Лав забивал с подач Дзагоева и Корвалио.
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zigbert
1586961605
Игру Жиркова Зико несколько преувеличил. Сравнивать его игру с игрой Месси тоже не корректно.
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