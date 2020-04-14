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    Алиев: «Крым — это Украина. Если бы его никто не забирал у нас, все было бы нормально»

    Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев высказался по вопросу территориальной принадлежности полуострова Крым.

    «Когда я приехал на Украину, Крым был украинским. Сейчас — это Россия. Но крымчане были и останутся для меня украинцами. Где-то я смотрю новости, где крымчане жалуются. Но сами понимаете, по телевизору все могут говорить… Хорошего не услышишь, всегда что-то плохо. Я приехал в молодости на Украину, и помню, ездил на сборы с киевским «Динамо» в Ялту. Тогда существовала команда «Таврия» из Симферополя — они играли в чемпионате Украины.

    Крым — это Украина. Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно. Вернуть Крым Украине? Это президенты должны между собой договариваться. То, что мы видим по телевизору, что там Порошенко обвиняют… Никто ничего не знает. Если бы люди знали правду, то все бы давно решилось. И никто бы не забирал у нас Крым, все было бы нормально», — сказал Алиев.

    Алиев: «Лукашенко ничего не боится. У Батьки действительно есть жопа и яйца, настоящий мужик»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии17
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      Рейтинг: +255

      lNeTl 48 минут назад

      Пускай приезжает в Крым, пообщается с местными, увидит своими глазам,как преобразились города и не будет такую чушь писать больше.

      0
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      Рейтинг: +659

      Cleaner > lNeTl 34 минуты назад

      Он проплаченный. Нечего ему в России делать.

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      Рейтинг: +6327

      FanatSerj 59 минут назад

      Можно же и префразировать:
      "Если бы на Украине было всё нормально, то его никто бы и не забирал" ))
      Так что надо было с начало думать от какой страны вам Крым достался, а теперь лижите чужие яйца, чтобы из МВФ денег дали продавая остальную землю страны, за бугор.

      1
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      Рейтинг: +39

      Соарес 1 час назад

      Не лезь куда не надо

      0
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      Рейтинг: +73

      Karel1977 1 час назад

      Да он(Крым)на..й не обасрался нам,если бы не ваши продажные порошенки , НАТО туда пристроить не пытались,а нахрена они там нужны,вот так и получилось,как получилось. Понятно, что местных никто и не спрашивал,хотят или нет..

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      Рейтинг: +255

      lNeTl > Karel1977 1 час назад

      Как раз то у местных спросили,но можно было бы и не спрашивать.Это был пророссийский пик,не зря этот период назвали "Русской весной".

      0
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      Рейтинг: +255

      lNeTl 1 час назад

      Надеюсь,что в скором времени крымские футбольные клубы заиграют в российском чемпионате. УЕФА сейчас убивает крымский футбол.

      0
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      Рейтинг: +2580

      Томик 1 час назад

      Для меня он был всегда "моим", как и украина. Потом кому-то захотелось отдельно править собственным наделом и мою родину украли у моей страны. Теперь какой-то Саша Алиев хочет, чтобы и Крым украли, он и так 20 лет в оккупации под управлением самозванцев пробыл - хватит. Мал ещё, засранец. Когда я родился на Украине - она была советской. А тех, кто родился до этого и смог бы рассказать, что она не была советской - нет в природе, на данный момент. До свидания, Саша.

      2
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      Рейтинг: +255

      lNeTl 1 час назад

      Если бы майдауны не совершили государственный переворот,тогда бы Крым ещё не много просуществовал в составе Украины,но чему быть, того не миновать.Пророссийкие взгляды у народа Крыма были и до 2013 года.

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      Рейтинг: +467

      Граф2019 1 час назад

      а мы всем рады...

      1
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      Рейтинг: +615

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Продолжай и дальше утешать себя.

      1
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      Рейтинг: +2812

      Борат 2 часа назад

      ну если бы ельцин и горбачёв по синьке не отписали крым, то он и был бы российским !
      гыгы

      -2
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      Рейтинг: +255

      lNeTl > Борат 2 часа назад

      А ты "знаток" истории я смотрю.

      2
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      Рейтинг: +1393

      Boeung777 > Борат 1 час назад

      Да ты знаток ещё тот. Знаменитый и всесправедливейший на бомбардире.

      1
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      Рейтинг: +19612

      пьяныйхоровод > Борат 1 час назад

      А Никита тогда чего с Крымом сделал ?

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      Рейтинг: +39

      Соарес > Борат 1 час назад

      Учи матчасть

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      Рейтинг: +95

      nitto > Борат 42 минуты назад

      В политике разбираешься, также как в футболе.
      Стыдно должно быть.

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