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  • Алиев: «Крым — это Украина. Если бы его никто не забирал у нас, все было бы нормально»

Алиев: «Крым — это Украина. Если бы его никто не забирал у нас, все было бы нормально»

14 апреля 2020, 14:43
25

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев высказался по вопросу территориальной принадлежности полуострова Крым.

«Когда я приехал на Украину, Крым был украинским. Сейчас — это Россия. Но крымчане были и останутся для меня украинцами. Где-то я смотрю новости, где крымчане жалуются. Но сами понимаете, по телевизору все могут говорить… Хорошего не услышишь, всегда что-то плохо. Я приехал в молодости на Украину, и помню, ездил на сборы с киевским «Динамо» в Ялту. Тогда существовала команда «Таврия» из Симферополя — они играли в чемпионате Украины.

Крым — это Украина. Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно. Вернуть Крым Украине? Это президенты должны между собой договариваться. То, что мы видим по телевизору, что там Порошенко обвиняют… Никто ничего не знает. Если бы люди знали правду, то все бы давно решилось. И никто бы не забирал у нас Крым, все было бы нормально», — сказал Алиев.

Алиев: «Лукашенко ничего не боится. У Батьки действительно есть жопа и яйца, настоящий мужик»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Украина Алиев Александр
Комментарии (25)
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lNeTl
1586868048
Если бы майдауны не совершили государственный переворот,тогда бы Крым ещё не много просуществовал в составе Украины,но чему быть, того не миновать.Пророссийкие взгляды у народа Крыма были и до 2013 года.
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Томик
1586868106
Для меня он был всегда "моим", как и украина. Потом кому-то захотелось отдельно править собственным наделом и мою родину украли у моей страны. Теперь какой-то Саша Алиев хочет, чтобы и Крым украли, он и так 20 лет в оккупации под управлением самозванцев пробыл - хватит. Мал ещё, засранец. Когда я родился на Украине - она была советской. А тех, кто родился до этого и смог бы рассказать, что она не была советской - нет в природе, на данный момент. До свидания, Саша.
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lNeTl
1586868451
Надеюсь,что в скором времени крымские футбольные клубы заиграют в российском чемпионате. УЕФА сейчас убивает крымский футбол.
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Karel1977
1586868713
Да он(Крым)на..й не обасрался нам,если бы не ваши продажные порошенки , НАТО туда пристроить не пытались,а нахрена они там нужны,вот так и получилось,как получилось. Понятно, что местных никто и не спрашивал,хотят или нет..
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Соарес
1586869316
Не лезь куда не надо
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FanatSerj
1586870141
Можно же и префразировать: "Если бы на Украине было всё нормально, то его никто бы и не забирал" )) Так что надо было с начало думать от какой страны вам Крым достался, а теперь лижите чужие яйца, чтобы из МВФ денег дали продавая остальную землю страны, за бугор.
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lNeTl
1586870841
Пускай приезжает в Крым, пообщается с местными, увидит своими глазам,как преобразились города и не будет такую чушь писать больше.
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mamba9090909
1586878420
Украина, как страна, придумана.
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Антибиотик
1586881910
Можно говорить что угодно, но Крым и Севастополь были территорией России и с учетом госпереворота в Украине жители данных регионов захотели вернуться, не желая жить в рабах при натовских базах. А они бы были вместо Черноморского флота. И между прочим, если бы не Россия, то Украина в смутные времена никогда бы не сохранила свою государственность. Тем более не приобрела те области из которых Украину собрали Екатерина и уже после, Ленин, а упоротые бандерлоги по сносили все их памятники.
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general.lizyukov
1586885764
Что, бабло российское закончилось - можно и нового хозяина поискать? Тявкай громче, авось пригреют. Как только фашистов своих пересудите и перевешаете, так и станем братскими. А пока - гуляй, Сашок, на всю пенсию, чуб отращивай, да шаровары наглаживай.
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