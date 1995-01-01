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    Раньери: «Все зараженные коронавирусом игроки «Сампдории» выздоровели»

    Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери сообщил, что все футболисты генуэзского клуба, заразившиеся коронавирусом, здоровы.

    «Мне было неприятно узнать о том, что мои игроки заразились. Все они выздоровели. Благодарю бога. Я разговаривал с ними время от времени», – сказал он в интервью радио Anch'io Sport, передает Football Italia.

    Источник: Football Italia

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