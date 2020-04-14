Раньери: «Все зараженные коронавирусом игроки «Сампдории» выздоровели»

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери сообщил, что все футболисты генуэзского клуба, заразившиеся коронавирусом, здоровы.

«Мне было неприятно узнать о том, что мои игроки заразились. Все они выздоровели. Благодарю бога. Я разговаривал с ними время от времени», – сказал он в интервью радио Anch'io Sport, передает Football Italia.