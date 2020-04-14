Комбаров – о сокращении зарплат в «Крыльях Советов»: «Это во благо России»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о своем отношении к временному урезанию окладов футболистов во время пандемии коронавируса.

«Если клуб сокращает зарплаты, то зачем держать эту информацию в секрете? Но это право клуба. А что до сокращения зарплат, то есть бюджетные и не бюджетные клубы, кризис у всех. Связано не только с коронавирусом, хотя у бюджетных, наверное, да.

Нам предложили сократить зарплату на 40%, и мы согласились, ведь у нас бюджетные деньги. Те деньги, которые мы не получим, пойдут на больницы, зарплаты врачам.

Мы недополучим деньги, но зато они получат больше – это во благо России. Мы хотим, чтобы если кто-то заболеет, то в больнице было достойное оборудование», – сказал Комбаров.