Комбаров – о сокращении зарплат в «Крыльях Советов»: «Это во благо России»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о своем отношении к временному урезанию окладов футболистов во время пандемии коронавируса.
«Если клуб сокращает зарплаты, то зачем держать эту информацию в секрете? Но это право клуба. А что до сокращения зарплат, то есть бюджетные и не бюджетные клубы, кризис у всех. Связано не только с коронавирусом, хотя у бюджетных, наверное, да.
Нам предложили сократить зарплату на 40%, и мы согласились, ведь у нас бюджетные деньги. Те деньги, которые мы не получим, пойдут на больницы, зарплаты врачам.
Мы недополучим деньги, но зато они получат больше – это во благо России. Мы хотим, чтобы если кто-то заболеет, то в больнице было достойное оборудование», – сказал Комбаров.
- Из-за пандемии розыгрыш РПЛ приостановлен до 31 мая.
- «Крылья» по итогам 22 туров занимают 15-е место в турнирной таблице.
- В России коронавирусом заразились более 18 тысяч человек, 148 заболевших скончались.
Источник: «Чемпионат»