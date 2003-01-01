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    Комбаров – о сокращении зарплат в «Крыльях Советов»: «Это во благо России»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о своем отношении к временному урезанию окладов футболистов во время пандемии коронавируса.

    «Если клуб сокращает зарплаты, то зачем держать эту информацию в секрете? Но это право клуба. А что до сокращения зарплат, то есть бюджетные и не бюджетные клубы, кризис у всех. Связано не только с коронавирусом, хотя у бюджетных, наверное, да.

    Нам предложили сократить зарплату на 40%, и мы согласились, ведь у нас бюджетные деньги. Те деньги, которые мы не получим, пойдут на больницы, зарплаты врачам.

    Мы недополучим деньги, но зато они получат больше – это во благо России. Мы хотим, чтобы если кто-то заболеет, то в больнице было достойное оборудование», – сказал Комбаров.

    • Из-за пандемии розыгрыш РПЛ приостановлен до 31 мая.
    • «Крылья» по итогам 22 туров занимают 15-е место в турнирной таблице.
    • В России коронавирусом заразились более 18 тысяч человек, 148 заболевших скончались.

    Источник: «Чемпионат»

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