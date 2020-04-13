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    Кайо признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

    Болельщики «Краснодара» выбрали лучшего игрока команды по итогам марта.

    Этого звания удостоился полузащитник Кайо, за которого проголосовали 38,25 процента фанатов, поучаствовавших в опросе.

    «Победа центрального защитника черно-зеленых не стала сюрпризом. В трех мартовских матчах РПЛ Кайо продемонстрировал надежную игру и лидировал по многим статистическим показателям. Следствием этого стало его доминирование в опросе болельщиков «Краснодара», – говорится в публикации клуба.

    Второе место в голосовании занял вратарь Матвей Сафонов (23,77%), третье – нападающий Ари (12,7%).

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    13.04.2020 22:18
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