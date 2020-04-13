Кайо признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

Болельщики «Краснодара» выбрали лучшего игрока команды по итогам марта.

Этого звания удостоился полузащитник Кайо, за которого проголосовали 38,25 процента фанатов, поучаствовавших в опросе.

«Победа центрального защитника черно-зеленых не стала сюрпризом. В трех мартовских матчах РПЛ Кайо продемонстрировал надежную игру и лидировал по многим статистическим показателям. Следствием этого стало его доминирование в опросе болельщиков «Краснодара», – говорится в публикации клуба.

Второе место в голосовании занял вратарь Матвей Сафонов (23,77%), третье – нападающий Ари (12,7%).