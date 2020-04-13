Смолов пожертвовал московской больнице миллион на борьбу с коронавирусом

Форвард «Сельты» Федор Смолов пожертвовал миллион рублей московской станции скорой помощи на борьбу с коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Больница уже закупила на эти средства респираторы, маски, бактерицидные лампы и специальные очки для медперсонала.