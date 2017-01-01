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    Смолов пожертвовал московской больнице миллион на борьбу с коронавирусом

    Форвард «Сельты» Федор Смолов пожертвовал миллион рублей московской станции скорой помощи на борьбу с коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Больница уже закупила на эти средства респираторы, маски, бактерицидные лампы и специальные очки для медперсонала.

    • Смолов выступает в «Сельте» на правах аренды. Футболист сыграл в Примере 6 матчей, забив 1 гол.
    • В России вирусом COVID-19 заразились свыше 18 тысяч человек, из них погибли 148. В Москве коронавирус выявлен у 11 513 человек, умерли 82.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +202

      Кнут Юхансон 21 минуту назад

      МОЛОДЕЦ !!!

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      Рейтинг: +2349

      Hektor 84 52 минуты назад

      Много или не много не нам судить. Спасибо и на том, молодец. Не то что шлюба или шлюшаков.

      2
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      Рейтинг: +13

      Кодем 1 час назад

      Мог бы и больше,но и за это спасибо.

      1
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      Рейтинг: +477

      кто там 2 часа назад

      То крышу музею отстроит, то больнице *копеечкой* поможет. Герой нашего времени, как ни крути.!

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