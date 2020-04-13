Смолов пожертвовал московской больнице миллион на борьбу с коронавирусом

Форвард «Сельты» Федор Смолов пожертвовал миллион рублей московской станции скорой помощи на борьбу с коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Больница уже закупила на эти средства респираторы, маски, бактерицидные лампы и специальные очки для медперсонала.
- Смолов выступает в «Сельте» на правах аренды. Футболист сыграл в Примере 6 матчей, забив 1 гол.
- В России вирусом COVID-19 заразились свыше 18 тысяч человек, из них погибли 148. В Москве коронавирус выявлен у 11 513 человек, умерли 82.
Источник: Телеграм-канал «Мутко против»