Льоренте выставил на благотворительный аукцион майку, в которой сделал дубль на «Энфилде»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте выставил на аукцион майку, в которой в марте в матче Лиги чемпионов сделал дубль на стадионе «Ливерпуля». Видео лота доступно ниже.

Вырученные средства пойдут на борьбу с пандемией коронавируса. Из-за нее евросезон приостановлен.

По всему миру из-за инфекции умерло более 103000 человек.

По числу смертей от коронавируса Испания занимает третье место – более 16000 человек.

В России число зараженных растет день за днем.