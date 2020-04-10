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    Журналист Карпов: Гилерме, Крыховяк и Коченков выступали против снижения зарплат в «Локомотиве»

    Не все игроки «Локомотива» были согласны с временным урезанием окладов в условиях пандемии коронавируса.

    По информации журналиста Ивана Карпова, против сокращения зарплат выступали Гилерме и Гжегож Крыховяк, а также те футболисты, чьи контракты истекают по окончании сезона, к примеру Антон Коченков.

    Позицию руководства, в свою очередь, поддержали Дмитрий Баринов и Ведран Чорлука.

    В итоге стороны договорились об уменьшении зарплатного фонда на 40 процентов до окончания пандемии и возобновления сезона.

    Однако потерянные сейчас деньги игроки «Локо», видимо, смогут вернуть. Как сообщал ранее «СЭ», речь идет о компенсации в случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    10.04.2020 20:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      robert.dulin 5 часов назад

      Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ------- http://chilp.it/393da40

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      Рейтинг: +1929

      Axe111 8 часов назад

      За 20к рублей побегайте,**** ******

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      Рейтинг: +4133

      JTherry 9 часов назад

      "против сокращения зарплат выступали Гилерме и Гжегож Крыховяк"
      ...выступили против, конечно, самые "бедные футболисты" по версии тренера

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