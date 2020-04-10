Журналист Карпов: Гилерме, Крыховяк и Коченков выступали против снижения зарплат в «Локомотиве»

Не все игроки «Локомотива» были согласны с временным урезанием окладов в условиях пандемии коронавируса.

По информации журналиста Ивана Карпова, против сокращения зарплат выступали Гилерме и Гжегож Крыховяк, а также те футболисты, чьи контракты истекают по окончании сезона, к примеру Антон Коченков.

Позицию руководства, в свою очередь, поддержали Дмитрий Баринов и Ведран Чорлука.

В итоге стороны договорились об уменьшении зарплатного фонда на 40 процентов до окончания пандемии и возобновления сезона.

Однако потерянные сейчас деньги игроки «Локо», видимо, смогут вернуть. Как сообщал ранее «СЭ», речь идет о компенсации в случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.