Журналист Карпов: Гилерме, Крыховяк и Коченков выступали против снижения зарплат в «Локомотиве»

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Не все игроки «Локомотива» были согласны с временным урезанием окладов в условиях пандемии коронавируса.
По информации журналиста Ивана Карпова, против сокращения зарплат выступали Гилерме и Гжегож Крыховяк, а также те футболисты, чьи контракты истекают по окончании сезона, к примеру Антон Коченков.
Позицию руководства, в свою очередь, поддержали Дмитрий Баринов и Ведран Чорлука.
В итоге стороны договорились об уменьшении зарплатного фонда на 40 процентов до окончания пандемии и возобновления сезона.
Однако потерянные сейчас деньги игроки «Локо», видимо, смогут вернуть. Как сообщал ранее «СЭ», речь идет о компенсации в случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.