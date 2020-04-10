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    Игрокам «Локомотива» могут компенсировать сокращение зарплат в случае попадания в ЛЧ

    Игроки «Локомотива» согласились на сокращение зарплат при условии возможной компенсации потерь, пишет «СЭ».

    По информации источника, футболистам могут вернуть удержанные средства, если команда добьется определенных успехов по итогам сезона.

    К примеру, попадание напрямую в Лигу чемпионов поможет клубу заработать солидную сумму, что позволит рассчитаться с игроками.

    • «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
    • Чемпионат из-за пандемии приостановлен до 31 мая.

    Чорлука подтвердил сокращение зарплат игроков «Локомотива» на 40%

    Сeмин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Я и не сомневался»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2020 18:36
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