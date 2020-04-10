Игрокам «Локомотива» могут компенсировать сокращение зарплат в случае попадания в ЛЧ

Игроки «Локомотива» согласились на сокращение зарплат при условии возможной компенсации потерь, пишет «СЭ».

По информации источника, футболистам могут вернуть удержанные средства, если команда добьется определенных успехов по итогам сезона.

К примеру, попадание напрямую в Лигу чемпионов поможет клубу заработать солидную сумму, что позволит рассчитаться с игроками.

«Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат из-за пандемии приостановлен до 31 мая.

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