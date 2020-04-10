Сeмин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Я и не сомневался»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение игроков команды пойти на 40-процентное понижение зарплаты в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса.
«Я и не сомневался в этом (сокращении зарплаты). На сколько (сократили), нюансов я не знаю», – сказал Семин.
- Изначально футболисты отказывались сокращать зарплаты.
- «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
- Чемпионат из-за пандемии приостановлен до 31 мая.
Чорлука подтвердил сокращение зарплат игроков «Локомотива» на 40%
Источник: «Р-Спорт»