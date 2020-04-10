Сeмин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Я и не сомневался»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение игроков команды пойти на 40-процентное понижение зарплаты в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса.

«Я и не сомневался в этом (сокращении зарплаты). На сколько (сократили), нюансов я не знаю», – сказал Семин.

Изначально футболисты отказывались сокращать зарплаты.

«Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат из-за пандемии приостановлен до 31 мая.

Чорлука подтвердил сокращение зарплат игроков «Локомотива» на 40%