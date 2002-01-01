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    Кроос: «Если мы можем помочь сотрудникам «Реала», то снижение зарплат оправданно»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос посетовал на то, что его не поняли, когда тот высказался о понижении зарплат.

    «Возможно, неправильно перевели или не захотели меня понять. Я хотел донести следующее: если мы можем помочь сотрудникам клуба, то снижение зарплат оправданно, что и было сделано», – написал Кроос.

    • Ранее Кросс сравнил сокращения зарплаты с «пожертвованием в пустоту»: «Я за то, чтобы платили целиком, а каждый поступал разумно».

    Игроки и руководство «Реала» согласились на понижение зарплаты в течение года на 10-20 процентов

    Источник: Твиттер Тони Крооса

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