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    Игроки и руководство «Реала» согласились на понижение зарплаты в течение года на 10-20 процентов

    «Реал» сообщил о достижении договоренности с футболистами, персоналом и руководством о понижении зарплаты. Они сокращаются на весь оставшийся период 2020 года на 10-20 процентов.

    Как указано в релизе клуба, такое решение позволит всем сотрудникам сохранить рабочие места, а также поспособствует экономическому балансу в условиях отсутствия доходов в связи с приостановкой сезона.

    «Реал» пожелал выздоровления всем заразившимся коронавирусом.

    • По всему миру от инфекции умерло более 79000 человек.
    • «Реал» в Примере идет вторым.
    • Ранее зарплаты игрокам сократили «Барселона» и «Атлетико» – на 70 процентов.

    Источник: официальный сайт «Реала»

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    08.04.2020 19:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2217

      mutabor0992 15 часов назад

      Самые зажравшиеся и только на 20...Почему?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1005

      Aston > mutabor0992 14 часов назад

      Ты прочитай до конца,на 10-20 % до конца года

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