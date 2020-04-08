Игроки и руководство «Реала» согласились на понижение зарплаты в течение года на 10-20 процентов

«Реал» сообщил о достижении договоренности с футболистами, персоналом и руководством о понижении зарплаты. Они сокращаются на весь оставшийся период 2020 года на 10-20 процентов.

Как указано в релизе клуба, такое решение позволит всем сотрудникам сохранить рабочие места, а также поспособствует экономическому балансу в условиях отсутствия доходов в связи с приостановкой сезона.

«Реал» пожелал выздоровления всем заразившимся коронавирусом.