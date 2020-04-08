Игроки и руководство «Реала» согласились на понижение зарплаты в течение года на 10-20 процентов

«Реал» сообщил о достижении договоренности с футболистами, персоналом и руководством о понижении зарплаты. Они сокращаются на весь оставшийся период 2020 года на 10-20 процентов.
Как указано в релизе клуба, такое решение позволит всем сотрудникам сохранить рабочие места, а также поспособствует экономическому балансу в условиях отсутствия доходов в связи с приостановкой сезона.
«Реал» пожелал выздоровления всем заразившимся коронавирусом.
- По всему миру от инфекции умерло более 79000 человек.
- «Реал» в Примере идет вторым.
- Ранее зарплаты игрокам сократили «Барселона» и «Атлетико» – на 70 процентов.
Источник: официальный сайт «Реала»