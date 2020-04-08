Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    «Ювентус» хочет обменять Бернардески на Доннарумму

    «Ювентус» рассчитывает осуществить обмен с «Миланом». Туринцы хотели бы отправить туда Федерико Бернардески и получить вратаря Джанлуиджи Доннарумму, информирует Football Italia.

    Переходу голкипера в «Ювентус» может способствовать то, что его агентом является Мино Райола, у которого выстроены рабочие отношения с туринцами.

    • 26-летний Бернардески стоит на рынке 40 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А он не отметился результативными действиями.
    • «Ювентус» лидирует в Серии А.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2020 21:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +231

      Ушат Помоев 5 часов назад

      Ну если только в качестве запасного вратаря!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75984
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru