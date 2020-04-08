«Ювентус» хочет обменять Бернардески на Доннарумму

«Ювентус» рассчитывает осуществить обмен с «Миланом». Туринцы хотели бы отправить туда Федерико Бернардески и получить вратаря Джанлуиджи Доннарумму, информирует Football Italia.
Переходу голкипера в «Ювентус» может способствовать то, что его агентом является Мино Райола, у которого выстроены рабочие отношения с туринцами.
- 26-летний Бернардески стоит на рынке 40 миллионов евро.
- В сезоне Серии А он не отметился результативными действиями.
- «Ювентус» лидирует в Серии А.
Источник: Football Italia