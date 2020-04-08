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    Клопп: «Коутиньо не ставил «Ливерпулю» ультиматумы»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему его клуб не смог сохранить полузащитника Филиппе Коутиньо, который в январе 2018-го перешел в «Барселону».

    «Я уважал решение Филиппе. За несколько недель до этого мы подписали с ним новый контракт, но против «Барсы» у нас не было шансов.

    Нам было сложно, оставалось не так много опций. Мы потеряли Адама Лаллану из-за травмы, так что за небольшой промежуток времени лишились двух игроков. При этом мы не могли решить нашу проблему на трансферном рынке — не было времени на подписание новичков.

    Коутиньо не ставил нам ультиматумы, и это было по-настоящему здорово. Поэтому следующее трансферное окно мы должны были повести себя честно и дать ему уйти», – сказал Клопп.

    • Сумма трансфера составила 120 миллионов евро и 40 миллионов евро в качестве бонусов.
    • Сейчас бразилец в аренде в «Баварии».

    Источник: Mundo Deportivo

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    08.04.2020 09:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 17 часов назад

      мне кажется что главная проблема барсы это Месси и не определенность с главным тренером. Найти коуча и доверить ему комплектование команды, а так же избавиться от балласта. Та и многие лидеры стареют и становятся травматичными. Нужны новые лидеры. И наконец о Месси напишу. Слишком много погоды строит в команде, часто одеяло перетягивает на себя. Это и ситуация с тренерами, трансферная политика, микроклимат в команде. Но годы берут свое. Барсе нужен новый лидер. Зарплата не примерно высокая, та и вообще приходит время уходить. Лучше уйти вовремя чтоб о тебе помнили с лучшей стороны.

      2
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      Рейтинг: +442

      кто там 22 часа назад

      Ухахах)120 лямов + 40 бонусами чот б в аренду отдать ахах.
      Ещё + жирнючий контракт(это к слову о том что игроки в барсу идут играть не потому что это топ клуб, а потому что бабло платят немеренно).
      А потом плачат что денег нет у них) С такими скаутами и менеджерами ещё удивительно как на плаву держатся и меську кормят.

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      Рейтинг: +9692

      Cules2013 > кто там 19 часов назад

      увы, но это правда. какое-то глупое расточительство, именно что глупое, т.к. можно переплатить за качество, а можно втридорога за то, что вообще не нужно и не достойно внимания. За 100+ лямов можно было таких игроков купить, а взяли Дембеле, Коутиньо, не подходящего Гризманна. Все три трансфера в молоко. Ну Гризи хоть забивает иногда, а первые два вообще ахтунг.

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      Рейтинг: +442

      кто там > Cules2013 17 часов назад

      Очень порадовал твой ответ!
      Хоть я правду и с колкостями написал про твою любимую команду, но ты не стал минусовать или агриться, как делают местные остолопы - болелы ЦСКА, когда правду говоришь про ЦСКА(сам в РФПЛ за неё болею).

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