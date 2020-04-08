Клопп: «Коутиньо не ставил «Ливерпулю» ультиматумы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему его клуб не смог сохранить полузащитника Филиппе Коутиньо, который в январе 2018-го перешел в «Барселону».

«Я уважал решение Филиппе. За несколько недель до этого мы подписали с ним новый контракт, но против «Барсы» у нас не было шансов.

Нам было сложно, оставалось не так много опций. Мы потеряли Адама Лаллану из-за травмы, так что за небольшой промежуток времени лишились двух игроков. При этом мы не могли решить нашу проблему на трансферном рынке — не было времени на подписание новичков.

Коутиньо не ставил нам ультиматумы, и это было по-настоящему здорово. Поэтому следующее трансферное окно мы должны были повести себя честно и дать ему уйти», – сказал Клопп.