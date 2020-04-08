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Клопп: «Коутиньо не ставил «Ливерпулю» ультиматумы»

8 апреля 2020, 09:49
4

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему его клуб не смог сохранить полузащитника Филиппе Коутиньо, который в январе 2018-го перешел в «Барселону».

«Я уважал решение Филиппе. За несколько недель до этого мы подписали с ним новый контракт, но против «Барсы» у нас не было шансов.

Нам было сложно, оставалось не так много опций. Мы потеряли Адама Лаллану из-за травмы, так что за небольшой промежуток времени лишились двух игроков. При этом мы не могли решить нашу проблему на трансферном рынке — не было времени на подписание новичков.

Коутиньо не ставил нам ультиматумы, и это было по-настоящему здорово. Поэтому следующее трансферное окно мы должны были повести себя честно и дать ему уйти», – сказал Клопп.

  • Сумма трансфера составила 120 миллионов евро и 40 миллионов евро в качестве бонусов.
  • Сейчас бразилец в аренде в «Баварии».

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Ливерпуль Барселона Коутиньо Филиппе Клопп Юрген
Комментарии (4)
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кто там
1586341817
Ухахах)120 лямов + 40 бонусами чот б в аренду отдать ахах. Ещё + жирнючий контракт(это к слову о том что игроки в барсу идут играть не потому что это топ клуб, а потому что бабло платят немеренно). А потом плачат что денег нет у них) С такими скаутами и менеджерами ещё удивительно как на плаву держатся и меську кормят.
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Hektor 84
1586357941
мне кажется что главная проблема барсы это Месси и не определенность с главным тренером. Найти коуча и доверить ему комплектование команды, а так же избавиться от балласта. Та и многие лидеры стареют и становятся травматичными. Нужны новые лидеры. И наконец о Месси напишу. Слишком много погоды строит в команде, часто одеяло перетягивает на себя. Это и ситуация с тренерами, трансферная политика, микроклимат в команде. Но годы берут свое. Барсе нужен новый лидер. Зарплата не примерно высокая, та и вообще приходит время уходить. Лучше уйти вовремя чтоб о тебе помнили с лучшей стороны.
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