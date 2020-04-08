AS: «Реал» не заинтересован в возвращении Роналду

«Реал» не собирается покупать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

До данным источника, подобное решение не вписывается в клубную политику.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес высоко ценит Роналду за годы проведенные в «Реале», но «его время уже прошло, и спортивные задачи стоят другие», цитирует издание источник.