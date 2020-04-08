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    AS: «Реал» не заинтересован в возвращении Роналду

    «Реал» не собирается покупать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    До данным источника, подобное решение не вписывается в клубную политику.

    Президент мадридского клуба Флорентино Перес высоко ценит Роналду за годы проведенные в «Реале», но «его время уже прошло, и спортивные задачи стоят другие», цитирует издание источник.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 года.
    • Летом 2018 года португалец перешел из мадридского клуба в «Ювентус».
    • Сумма трансфера составила 112 миллионов евро.

    Источник: AS

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    08.04.2020 06:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1101

      FENIX-SL 8 апреля, 10:02

      какие?!!!!!!
      ВРЕМЕНА МОДРИЧА С БЕНЗЕМА?

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