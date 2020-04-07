Ефремов: «Набабкин фигней занимался, скручивал номера на машинах игроков ЦСКА. В одном месте детство играет»

Полузащитник «Урала» Дмитрий Ефремов, ранее игравший в ЦСКА, рассказал о шутках в московской команде.

– В вашем инстаграме есть одно странное фото, где вы перевешиваете номера на автомобиле. Это же лишение прав за такое?

– Не знаю, это у нас Кирилл Анатольевич такой фигней занимался. Друг другу скручивали, а потом, кто-то домой так едет и не замечает. У Васина так скрутили.

– Он не заметил?

– Если человек, конечно, знал, то он замечал, а если нет... От сотрудников ГИБДД не прилетало.

– Набабкин всегда был таким веселым?

– Да-да, всегда в одном месте детство играет.

– Какие приколы могли бы еще вспомнить из того времени в ЦСКА?

– Например, кто-то из футболистов во время обеда взял чай и оставил его на столе. Другие сразу высыпают солонку соли, потом человек возвращается и начинает пить.

– Такое можно было делать всем?

– Конечно, всем делали: и Набабкину, и Щенникову, и даже Игнашевичу (смеется), – сказал Ефремов.

Из-за полученной травмы в матче «Спартак» – ЦСКА (2:1) в августе 2019-го Дмитрий Ефремов выбыл до зимы 2020-го.

Зимой он на правах свободного агента перешел в «Урал».

Ефремов: «Жиго меня на полгода из футбола выбил. Мне от его извинений было ни горячо, ни холодно»