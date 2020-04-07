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    Ефремов: «Набабкин фигней занимался, скручивал номера на машинах игроков ЦСКА. В одном месте детство играет»

    Полузащитник «Урала» Дмитрий Ефремов, ранее игравший в ЦСКА, рассказал о шутках в московской команде.

    – В вашем инстаграме есть одно странное фото, где вы перевешиваете номера на автомобиле. Это же лишение прав за такое?

    – Не знаю, это у нас Кирилл Анатольевич такой фигней занимался. Друг другу скручивали, а потом, кто-то домой так едет и не замечает. У Васина так скрутили.

    – Он не заметил?

    – Если человек, конечно, знал, то он замечал, а если нет... От сотрудников ГИБДД не прилетало.

    – Набабкин всегда был таким веселым?

    – Да-да, всегда в одном месте детство играет.

    – Какие приколы могли бы еще вспомнить из того времени в ЦСКА?

    – Например, кто-то из футболистов во время обеда взял чай и оставил его на столе. Другие сразу высыпают солонку соли, потом человек возвращается и начинает пить.

    – Такое можно было делать всем?

    – Конечно, всем делали: и Набабкину, и Щенникову, и даже Игнашевичу (смеется), – сказал Ефремов.

    • Из-за полученной травмы в матче «Спартак» – ЦСКА (2:1) в августе 2019-го Дмитрий Ефремов выбыл до зимы 2020-го.
    • Зимой он на правах свободного агента перешел в «Урал».

    Ефремов: «Жиго меня на полгода из футбола выбил. Мне от его извинений было ни горячо, ни холодно»

    Источник: «Р-Спорт»

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    07.04.2020 13:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +75985

      zigbert 18 часов назад

      Не всем такие шутки понравятся.

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      Рейтинг: +15

      zapasnoi 7 апреля, 17:15

      Иди в Спартак. Там деньги свистнут - шуточно.

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      Рейтинг: +241

      GreyDM > zapasnoi 7 апреля, 17:52

      да неее, дзюба в зените давно...

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      Рейтинг: +530

      vmonomah17 > GreyDM 7 апреля, 22:10

      Поэтому в зените легионеры не задерживаются - деньги пропадают)))

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