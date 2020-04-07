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    Ефремов: «Жиго меня на полгода из футбола выбил. Мне от его извинений было ни горячо, ни холодно»

    Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, играющий теперь за «Урал», рассказал о последствиях травмы, полученной в августе 2019-го против «Спартака».

    – Как на сегодняшний день оцениваете свое состояние?

    – Бывают моменты дискомфортных ощущений, но если брать последнюю игру, то минуты через 2-3, когда разбегаешься, болевых ощущений не чувствуешь. Сейчас остается только работать над укреплением мышц. Жалко, что сейчас приостановили чемпионат, потому что я только вошел во вкус, начал играть.

    – Правильно понимаю, что Жиго принес извинения после столкновения, где вы травмировались?

    – Да, принес, написал в WhatsApp мне.

    – Никаких обид на него нет?

    – Ну, как сказать нет... Он просто меня на полгода из футбола выбил, тем более у меня истекал контракт. Понятно, что он не хотел нанести травму, но как он сыграл?! Мне от этих извинений было ни горячо, ни холодно.

    – Почему не удалось договориться о новом контракте с ЦСКА?

    – Были разговоры еще до травмы. Мы не договорились, общение на этом закончилось, а потом через какое-то время я получил травму.

    • Из-за полученной травмы в матче «Спартак» – ЦСКА (2:1) в августе 2019-го Дмитрий Ефремов выбыл до зимы 2020-го.
    • Зимой он на правах свободного агента перешел в «Урал».

    Источник: «Р-Спорт»

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    07.04.2020 11:16
    Комментарии16
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      Рейтинг: +6631

      piligrim1986 21 час назад

      ну понится, когда в столкновении с дзюбой Жиго кресты порвал, он так не ныл

      0
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      Рейтинг: +16

      infolexa 7 апреля, 21:36

      кто такой дмитрий ефремов и кто такой ЖИГО не охренел ли ефрем

      0
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      Рейтинг: +1863

      Бухбух 7 апреля, 17:57

      Это футбол, а не балет. Хлюпикам и нытикам не место в футболе. Иначе нужно менять профессию. Вернблум подтвердит.

      1
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 7 апреля, 17:45

      Коняшный нытик

      2
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      Рейтинг: +12633

      vka1970 7 апреля, 14:54

      Столкновение было игровое и судья даже не свистел.Жиго известен как очень корректный игрок и тем более извинился.Винить его в том, что с Ефремовым не подписали контракт, это как винить совсем левого человека, что у него болит пятка.Если б был так нужен клубу, вряд ли бы его отпустили в другой клуб.А вообще Диме нужно в шахматы играть.Там точно травму не получишь.Если только доской по голове в китайской ничье.

      3
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      Рейтинг: +22628

      VVM1964 7 апреля, 13:08

      Всё уже написали до меня - согласен со всеми ( кроме конечно Nerlinger , но его даже в расчет не берем ) , больше добавить не чего , всё более чем однозначно .

      4
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      Рейтинг: +1895

      Nerlinger 7 апреля, 12:49

      ***** Свинье!!!

      -2
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      Рейтинг: +342

      New Life 7 апреля, 12:34

      Жиго сам не так давно порвал кресты после столкновения с зюбой. Зюба извинился, Жиго в отличии от тебя не плакал.

      6
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      Рейтинг: +675

      СвинкаСправедливости > New Life 7 апреля, 13:16

      То было не столкновение. То был толчок в спину без игры в мяч и даже без попытки.

      6
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      Рейтинг: +675

      СвинкаСправедливости 7 апреля, 12:15

      У вас произошло столкновение после акцентированной игры в мяч. Никто никого не выбивал. Это игровой эпизод.
      Ну и как он сыграл? Сперва выбил мяч у тебя из-под ноги, а потом вы столкнулись и всё. Больше ничего не произошло. Мяч у тебя отобрали по правилам. Взглядом тебя провожать, что ли?

      8
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      Рейтинг: +162

      plehanov6 7 апреля, 12:12

      Играй в шахматы или шашки! Травм точно не будет( если, конечно, соперника не доведешь, тогда по башке доской можно получить).

      6
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