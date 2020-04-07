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  • Ефремов: «Жиго меня на полгода из футбола выбил. Мне от его извинений было ни горячо, ни холодно»

Ефремов: «Жиго меня на полгода из футбола выбил. Мне от его извинений было ни горячо, ни холодно»

7 апреля 2020, 11:16
15

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, играющий теперь за «Урал», рассказал о последствиях травмы, полученной в августе 2019-го против «Спартака».

– Как на сегодняшний день оцениваете свое состояние?

– Бывают моменты дискомфортных ощущений, но если брать последнюю игру, то минуты через 2-3, когда разбегаешься, болевых ощущений не чувствуешь. Сейчас остается только работать над укреплением мышц. Жалко, что сейчас приостановили чемпионат, потому что я только вошел во вкус, начал играть.

– Правильно понимаю, что Жиго принес извинения после столкновения, где вы травмировались?

– Да, принес, написал в WhatsApp мне.

– Никаких обид на него нет?

– Ну, как сказать нет... Он просто меня на полгода из футбола выбил, тем более у меня истекал контракт. Понятно, что он не хотел нанести травму, но как он сыграл?! Мне от этих извинений было ни горячо, ни холодно.

– Почему не удалось договориться о новом контракте с ЦСКА?

– Были разговоры еще до травмы. Мы не договорились, общение на этом закончилось, а потом через какое-то время я получил травму.

  • Из-за полученной травмы в матче «Спартак» – ЦСКА (2:1) в августе 2019-го Дмитрий Ефремов выбыл до зимы 2020-го.
  • Зимой он на правах свободного агента перешел в «Урал».

Источник: «Р-Спорт»
ЦСКА Спартак Урал Ефремов Дмитрий Жиго Самуэль
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1586247718
Футбол - контактный и травмоопасный вид спорта. Чего жаловаться то? Оплата труда тоже соответствующая. Знал чему жизнь свою посвящает. А так можно и в шахматы податься, вроде там без травм ))
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barbiturny
1586248328
Не из-за травмы же не продлили контракт, был бы перспективным, то ЦСКА бы не отпустил. Кучаев тоже ломался, но в ЦСКА еще играет.
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ufos73
1586250424
Ну пусть напишет в прокуратуру! Коням плакать и писать письма, вообще дело обычное, так что мы поймем и простим... ))
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plehanov6
1586250747
Играй в шахматы или шашки! Травм точно не будет( если, конечно, соперника не доведешь, тогда по башке доской можно получить).
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СвинкаСправедливости
1586250907
У вас произошло столкновение после акцентированной игры в мяч. Никто никого не выбивал. Это игровой эпизод. Ну и как он сыграл? Сперва выбил мяч у тебя из-под ноги, а потом вы столкнулись и всё. Больше ничего не произошло. Мяч у тебя отобрали по правилам. Взглядом тебя провожать, что ли?
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New Life
1586252052
Жиго сам не так давно порвал кресты после столкновения с зюбой. Зюба извинился, Жиго в отличии от тебя не плакал.
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Nerlinger
1586252963
***** Свинье!!!
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VVM1964
1586254117
Всё уже написали до меня - согласен со всеми ( кроме конечно Nerlinger , но его даже в расчет не берем ) , больше добавить не чего , всё более чем однозначно .
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vka1970
1586260460
Столкновение было игровое и судья даже не свистел.Жиго известен как очень корректный игрок и тем более извинился.Винить его в том, что с Ефремовым не подписали контракт, это как винить совсем левого человека, что у него болит пятка.Если б был так нужен клубу, вряд ли бы его отпустили в другой клуб.А вообще Диме нужно в шахматы играть.Там точно травму не получишь.Если только доской по голове в китайской ничье.
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Hektor 84
1586270717
Коняшный нытик
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