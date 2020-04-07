Ефремов: «Жиго меня на полгода из футбола выбил. Мне от его извинений было ни горячо, ни холодно»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, играющий теперь за «Урал», рассказал о последствиях травмы, полученной в августе 2019-го против «Спартака».
– Как на сегодняшний день оцениваете свое состояние?
– Бывают моменты дискомфортных ощущений, но если брать последнюю игру, то минуты через 2-3, когда разбегаешься, болевых ощущений не чувствуешь. Сейчас остается только работать над укреплением мышц. Жалко, что сейчас приостановили чемпионат, потому что я только вошел во вкус, начал играть.
– Правильно понимаю, что Жиго принес извинения после столкновения, где вы травмировались?
– Да, принес, написал в WhatsApp мне.
– Никаких обид на него нет?
– Ну, как сказать нет... Он просто меня на полгода из футбола выбил, тем более у меня истекал контракт. Понятно, что он не хотел нанести травму, но как он сыграл?! Мне от этих извинений было ни горячо, ни холодно.
– Почему не удалось договориться о новом контракте с ЦСКА?
– Были разговоры еще до травмы. Мы не договорились, общение на этом закончилось, а потом через какое-то время я получил травму.
- Из-за полученной травмы в матче «Спартак» – ЦСКА (2:1) в августе 2019-го Дмитрий Ефремов выбыл до зимы 2020-го.
- Зимой он на правах свободного агента перешел в «Урал».