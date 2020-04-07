Василий Березуцкий – о кризисе из-за пандемии: «У европейских клубов будет больше проблем, чем у российских»

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий считает, что кризис в футболе, вызванный пандемией коронавируса, больше ударит по клубам из Европы.

«В Европе те же самые проблемы. Мы должны жить в рынке. Джентльменские соглашения недовольных я не понимаю. В Европе с этим будет намного больше проблем, потому что их спонсорские соглашения живут в бюджете, у нас же команды спонсируются в основном государственными компаниями. Приходы спонсорских соглашений и телетрансляций не такие большие, поэтому не думаю, что в Европе с этим будет лучше, чем у нас.

Я не вижу, чтобы футболисты яростно высказывались о том, что, возможно, не будет доплачена какая-то зарплата. Все понимают, что ситуация тяжeлая. И футболисты, и тренеры, должны пойти на это», – сказал Березуцкий.