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  • Василий Березуцкий – о кризисе из-за пандемии: «У европейских клубов будет больше проблем, чем у российских»

Василий Березуцкий – о кризисе из-за пандемии: «У европейских клубов будет больше проблем, чем у российских»

7 апреля 2020, 01:52
8

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий считает, что кризис в футболе, вызванный пандемией коронавируса, больше ударит по клубам из Европы.

«В Европе те же самые проблемы. Мы должны жить в рынке. Джентльменские соглашения недовольных я не понимаю. В Европе с этим будет намного больше проблем, потому что их спонсорские соглашения живут в бюджете, у нас же команды спонсируются в основном государственными компаниями. Приходы спонсорских соглашений и телетрансляций не такие большие, поэтому не думаю, что в Европе с этим будет лучше, чем у нас.

Я не вижу, чтобы футболисты яростно высказывались о том, что, возможно, не будет доплачена какая-то зарплата. Все понимают, что ситуация тяжeлая. И футболисты, и тренеры, должны пойти на это», – сказал Березуцкий.

  • В марте все европейские турниры, кроме чемпионата Белоруссии, были приостановлены.
  • Пауза в РПЛ продлится до 31 мая.
  • Во всем мире коронавирусом заразились более 1 миллиона 300 тысяч человек, почти 75 тысяч заболевших умерли.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (8)
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нейтральныйкакникто
1586227415
Всё правильно , какие могут быть проблемы у тех , кто не зарабатывает , а получает, независимо от результата?Это всё равно что сравнивать бюджетников и частных /индивидуальных предпринимателей
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Давид59
1586241977
Ну конечно! Одна радость, соседу хуже будет! Это по-нашему!
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bset
1586253808
И это печально. В то время, когда бюджетные деньги должны идти на поддержку населения, этими деньгами выплачивается зарплата футболистов. Когда уже запретят из бюджета клубы спонсировать?..
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paracetamol
1586257794
Правильно. Пусть у меня тёлка сдохла, зато у соседа хата сгорела!
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