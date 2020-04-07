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    Василий Березуцкий – о кризисе из-за пандемии: «У европейских клубов будет больше проблем, чем у российских»

    Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий считает, что кризис в футболе, вызванный пандемией коронавируса, больше ударит по клубам из Европы.

    «В Европе те же самые проблемы. Мы должны жить в рынке. Джентльменские соглашения недовольных я не понимаю. В Европе с этим будет намного больше проблем, потому что их спонсорские соглашения живут в бюджете, у нас же команды спонсируются в основном государственными компаниями. Приходы спонсорских соглашений и телетрансляций не такие большие, поэтому не думаю, что в Европе с этим будет лучше, чем у нас.

    Я не вижу, чтобы футболисты яростно высказывались о том, что, возможно, не будет доплачена какая-то зарплата. Все понимают, что ситуация тяжeлая. И футболисты, и тренеры, должны пойти на это», – сказал Березуцкий.

    • В марте все европейские турниры, кроме чемпионата Белоруссии, были приостановлены.
    • Пауза в РПЛ продлится до 31 мая.
    • Во всем мире коронавирусом заразились более 1 миллиона 300 тысяч человек, почти 75 тысяч заболевших умерли.

    Источник: «Чемпионат»

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    07.04.2020 01:52
    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +5446

      paracetamol 7 апреля, 14:09

      Правильно. Пусть у меня тёлка сдохла, зато у соседа хата сгорела!

      1
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      ...
      Рейтинг: +900

      нейтральныйкакникто > paracetamol 8 апреля, 00:41

      Вернее,это как бомж бы,в сгоревшем городе давал интервью ,что пожар не доставил ему никаких проблем, и о чём ноют эти владельцы жилья ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14089

      bset 7 апреля, 13:03

      И это печально. В то время, когда бюджетные деньги должны идти на поддержку населения, этими деньгами выплачивается зарплата футболистов. Когда уже запретят из бюджета клубы спонсировать?..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2469

      Давид59 7 апреля, 09:46

      Ну конечно! Одна радость, соседу хуже будет! Это по-нашему!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2168

      solodealer 7 апреля, 09:17

      Устами младенца глаголет истина!)))) Давай Вася, мочи правду-матку про наш "чемпионат"!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70

      borat-chmo 7 апреля, 08:23

      Братья Березуцкие чем то напоминают братьев Кличко-полное несоответствие занимаемых должностей с их уровнем образования)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +2168

      solodealer > borat-chmo 7 апреля, 09:15

      )+

      1
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      ...
      Рейтинг: +388

      фанат джигурды > borat-chmo 7 апреля, 09:44

      Позволю себе не согласиться.

      Когда сборная играла в "Что? Где? Когда?", эти двое были единственными за столом + Леня Слуцкий, кто хоть как-то пытался рассуждать и логически мыслить.
      Остальные ... /Без комментариев/

      1
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      Рейтинг: +900

      нейтральныйкакникто 7 апреля, 05:43

      Всё правильно , какие могут быть проблемы у тех , кто не зарабатывает , а получает, независимо от результата?Это всё равно что сравнивать бюджетников и частных /индивидуальных предпринимателей

      4
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      Рейтинг: +2168

      solodealer > нейтральныйкакникто 7 апреля, 09:15

      в точку...только.. не мечите бисер перед...))+
      Не в коня корм))

      0
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      Рейтинг: +2091

      alarm 7 апреля, 03:01

      визжат только хряки, и примкнувшие к ним сдсв-шники

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      Рейтинг: +644

      SEREGA 64 > alarm 7 апреля, 05:05

      ДЕБИЛ ЗЕНИТОВСКИЙ КАК И ВСЯ ПРОДАЖНАЯ КОМАНДА

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      Рейтинг: +644

      SEREGA 64 > alarm 7 апреля, 05:06

      Я ТВОЙ РОД **** ЧУХОН

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