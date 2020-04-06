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    Слуцкий: «Придумывал для Головина комплекс упражнений, которые его социализировали»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил об особенностях совместной работы в ЦСКА с полузащитником Александром Головиным.

    – Как удается социализировать ваших футболистов?

    - Когда уже всем было понятно, что Александр Головин очень талантливый футболист, у него возникла коммуникационная проблема. Если ты находишься в команде, обязан общаться с игроками, тренерами, персоналом, журналистами. То есть нельзя надеяться только на свои футбольные качества.

    А Саша сам из небольшого города, интроверт. Я понимал, что у него могут возникнуть сложности. Поэтому придумывал комплекс упражнений, которые его социализировали. Изначально с ним вел какие-то разговоры на разные темы. После этого через час он мне должен был прислать тезисы нашей с ним беседы, небольшое изложение.

    Когда у Саши пропал страх общения с главным тренером, следующим этапом стала коммуникация с партнерами по команде. На наших с ним теоретических занятиях я специально моделировал конфликт, где говорил, что он не прав в какой-то ситуации и заранее давал ему понять, что более опытные футболисты встанут в ходе теории на его сторону в споре со мной. Таким образом укреплял уверенность Головина в своих взглядах.

    – Как же он давал интервью СМИ?

    – Поначалу Саша общался с теми журналистами, про которых я знал, что они не будут задавать слишком острые вопросы, где-то сгладят углы. В итоге нынешние интервью Головина – очень глубокие, интересные и полезные.

    • Головин – уроженец Калтана (Кемеровская область).
    • В систему ЦСКА хавбек попал в 2012 году, его дебют за основную команду состоялся в сентябре 2014-го.
    • Сейчас россиянин играет в «Монако».

    Слуцкий – в инстаграм-эфире: «Пусть Головин поиронизирует еще, колхозник из Калтана»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2020 09:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +53

      Ravil 6 апреля 2020, 13:27

      На месте Леонида Викторовича стоило бы умолчать о таких вещах.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2020, 10:23

      Что-то Л.Слуцкий своими разговорами напоминает мне Дзюбу, может
      быть их постоянное общение между собой, так понизило интеллект Лени.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 6 апреля 2020, 17:10

      Головин молодец, не ответил на первое оскорбление Слуцкого
      о мальчике из города Галтан, поэтому Лёне пришлось сделать
      новый вброс-вызов Александру и это говорит о деградации
      тренера, работающего с игроками.

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