Слуцкий: «Придумывал для Головина комплекс упражнений, которые его социализировали»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил об особенностях совместной работы в ЦСКА с полузащитником Александром Головиным.

– Как удается социализировать ваших футболистов?

- Когда уже всем было понятно, что Александр Головин очень талантливый футболист, у него возникла коммуникационная проблема. Если ты находишься в команде, обязан общаться с игроками, тренерами, персоналом, журналистами. То есть нельзя надеяться только на свои футбольные качества.

А Саша сам из небольшого города, интроверт. Я понимал, что у него могут возникнуть сложности. Поэтому придумывал комплекс упражнений, которые его социализировали. Изначально с ним вел какие-то разговоры на разные темы. После этого через час он мне должен был прислать тезисы нашей с ним беседы, небольшое изложение.

Когда у Саши пропал страх общения с главным тренером, следующим этапом стала коммуникация с партнерами по команде. На наших с ним теоретических занятиях я специально моделировал конфликт, где говорил, что он не прав в какой-то ситуации и заранее давал ему понять, что более опытные футболисты встанут в ходе теории на его сторону в споре со мной. Таким образом укреплял уверенность Головина в своих взглядах.

– Как же он давал интервью СМИ?

– Поначалу Саша общался с теми журналистами, про которых я знал, что они не будут задавать слишком острые вопросы, где-то сгладят углы. В итоге нынешние интервью Головина – очень глубокие, интересные и полезные.

Головин – уроженец Калтана (Кемеровская область).

В систему ЦСКА хавбек попал в 2012 году, его дебют за основную команду состоялся в сентябре 2014-го.

Сейчас россиянин играет в «Монако».

Слуцкий – в инстаграм-эфире: «Пусть Головин поиронизирует еще, колхозник из Калтана»