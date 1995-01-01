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    Карпин показал новорожденную пятую дочь

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал видео с новорожденной дочкой. Она появилась на свет на этой неделе.

    «Трудовые будни. В самоизоляции есть чем заняться. Может, и вы займeтесь через девять месяцев, всe равно же дома сидите, слабо?» – написал Карпин в инстаграме.

    • Карпин вышел на чистое второе место среди экс-игроков сборной России по количеству детей.
    • С рождением дочери Карпина поздравил клуб.
    • «Ростов» в РПЛ идет четвертым.

    text

    Публикация от text (@vgkarpin) 5 Апр 2020 в 5:15 PDT

    Источник: инстаграм Валерия Карпина

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +688

      fan-man 46 минут назад

      Как же хочется мужику сына, Господи, помоги ему с шестым

      2
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      Рейтинг: +16083

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Очень похожа. Поздравляем!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +53508

      Chernyi Lis 1 час назад

      охренеть просто..трудяга днями и ночами...))

      1
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      Рейтинг: +2775

      Борат 1 час назад

      Молодец Валера ! Гыгы

      3
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      Рейтинг: +1621

      serhio80 > Борат 54 минуты назад

      Валера то молодец! А у тебя с литейным только алярм получился увы(

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      Рейтинг: +2064

      alarm > serhio80 38 минут назад

      главное, что у твоих родаков получилось зачать такое отменное рыло.

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