Карпин показал новорожденную пятую дочь

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал видео с новорожденной дочкой. Она появилась на свет на этой неделе.

«Трудовые будни. В самоизоляции есть чем заняться. Может, и вы займeтесь через девять месяцев, всe равно же дома сидите, слабо?» – написал Карпин в инстаграме.

Карпин вышел на чистое второе место среди экс-игроков сборной России по количеству детей.

С рождением дочери Карпина поздравил клуб.

«Ростов» в РПЛ идет четвертым.