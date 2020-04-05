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Карпин показал новорожденную пятую дочь

5 апреля 2020, 16:49
10

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал видео с новорожденной дочкой. Она появилась на свет на этой неделе.

«Трудовые будни. В самоизоляции есть чем заняться. Может, и вы займeтесь через девять месяцев, всe равно же дома сидите, слабо?» – написал Карпин в инстаграме.

  • Карпин вышел на чистое второе место среди экс-игроков сборной России по количеству детей.
  • С рождением дочери Карпина поздравил клуб.
  • «Ростов» в РПЛ идет четвертым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Валерия Карпина
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (10)
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Chernyi Lis
1586097391
охренеть просто..трудяга днями и ночами...))
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DOCTOR PENALTY
1586098136
Очень похожа. Поздравляем!!!
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Dr Metal
1586100503
Как же хочется мужику сына, Господи, помоги ему с шестым
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житель СПб
1586107003
Будьте счастливы, Валерий!
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Benifacto
1586113988
почти Розарио Агро)))) А ваще молодцы, и доча такая клевая...
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Граф2019
1586118877
штампуй дальше! творческих успехов...
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