Карпин вышел на чистое второе место среди экс-игроков сборной России по количеству детей

"На первом месте идет главный тренер «Зенита» Сергей Семак. У него шесть родных детей и один удочеренный."- блин, у меня у одного слух режет,когда я такое слышу? И вроде с точки зрения правил русского языка не придерёшься,а звучит как-то нелепо, что-ли...
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вышел на чистое второе место по количеству детей среди экс-игроков сборной России. Теперь у специалиста их пять, он опередил Андрея Аршавина (четыре ребенка).
На первом месте идет главный тренер «Зенита» Сергей Семак. У него шесть родных детей и один удочеренный.
- С рождением пятой дочери Карпина поздравил клуб.
- «Ростов» в РПЛ идет четвертым.
- Карпин играл за сборную России с 1992 по 2003 год.