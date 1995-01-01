Карпин вышел на чистое второе место среди экс-игроков сборной России по количеству детей

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вышел на чистое второе место по количеству детей среди экс-игроков сборной России. Теперь у специалиста их пять, он опередил Андрея Аршавина (четыре ребенка).

На первом месте идет главный тренер «Зенита» Сергей Семак. У него шесть родных детей и один удочеренный.