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    Карпин вышел на чистое второе место среди экс-игроков сборной России по количеству детей

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вышел на чистое второе место по количеству детей среди экс-игроков сборной России. Теперь у специалиста их пять, он опередил Андрея Аршавина (четыре ребенка).

    На первом месте идет главный тренер «Зенита» Сергей Семак. У него шесть родных детей и один удочеренный.

    • С рождением пятой дочери Карпина поздравил клуб.
    • «Ростов» в РПЛ идет четвертым.
    • Карпин играл за сборную России с 1992 по 2003 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +227

      GreyDM 36 секунд назад

      "На первом месте идет главный тренер «Зенита» Сергей Семак. У него шесть родных детей и один удочеренный."- блин, у меня у одного слух режет,когда я такое слышу? И вроде с точки зрения правил русского языка не придерёшься,а звучит как-то нелепо, что-ли...

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      Рейтинг: +403

      diemens74 38 минут назад

      Валера, верим!
      На самом деле - молодец!
      Еще сына должен сделать.

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