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    «Чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов». Карпин стал отцом еще одной дочери

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин стал отцом еще одного ребенка. О событии он сообщил в инстаграме.

    «Вот чем ещe заняться в самоизоляции, как не принятием родов ещe одной доченьки. Спасибо, родненькая моя. Люблю тебя», – написал тренер.

    • Это пятая дочь в семье тренера.
    • С рождением дочери Карпина поздравил клуб.
    • «Ростов» в РПЛ идет четвертым.

    text

    Публикация от text (@vgkarpin) 4 Апр 2020 в 7:25 PDT

    Источник: инстаграм Валерия Карпина

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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1602

      Александ1982 16 минут назад

      Валера мужик, поздравления от чистого сердца!!! здоровья детям и успехов в Ростове!!!( напоминает экспрессивного итальянского мафиози Розарио Агро из Итальянцев в России))) )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1118

      afw13 17 минут назад

      Георгич красавчик!!!
      уважуха, настоящий мужик, от души!!!

      0
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      Рейтинг: +16064

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      Поздравляю Валера, продолжай в том же духе! Ведь Ростов не Иваново.

      1
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      Рейтинг: +2190

      aaaaahhhh 2 часа назад

      Молодец Валера!!! Поздравляю!!!!

      2
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      Рейтинг: +1521

      латунный 2 часа назад

      ростовский ювелир

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1498

      klim2m 2 часа назад

      Молодец Георгич ювелир здоровья и счасть вашей семье!!!! полюбомсу увижу как вы ребенка забираете клиника то напротив моего дома ))))) #МЫРОСТОВ

      5
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      Рейтинг: +416

      Граф2019 3 часа назад

      Карпушечка и здесь лидер!!! Ростов- чемпион! ну когда закончеться короновирус... удачи Валера!

      4
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      Рейтинг: +1029

      "supermax" 3 часа назад

      главное чтоб не получилось как в том приколе..."отец пятерых дочерей в отчаянии назвал шестую серегой" ахахах.....а так ВГ конечно ювелир)) мои поздравления!)) и давай еще сына))

      2
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      Рейтинг: +1498

      klim2m > "supermax" 2 часа назад

      Я тож думал третий ребенок у меня будет пацан - ну ничего назвали Настей девки это сила воды всегда принесут ))))))

      4
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      Рейтинг: +1029

      "supermax" > klim2m 2 часа назад

      3 девочки...тоже мощно))

      2
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      Рейтинг: +416

      Граф2019 3 часа назад

      дай бог тебе сына!

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      Рейтинг: +416

      Граф2019 3 часа назад

      штампуюю я кадры ростову...

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