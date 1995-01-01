«Чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов». Карпин стал отцом еще одной дочери

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин стал отцом еще одного ребенка. О событии он сообщил в инстаграме.

«Вот чем ещe заняться в самоизоляции, как не принятием родов ещe одной доченьки. Спасибо, родненькая моя. Люблю тебя», – написал тренер.

Это пятая дочь в семье тренера.

С рождением дочери Карпина поздравил клуб.

«Ростов» в РПЛ идет четвертым.