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Капелло: «В сборной России у меня были проблемы в общении с игроками»

4 апреля 2020, 20:27
2

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло вспомнил, что имел проблемы в общении с российскими футболистами. Итальянец сказал это в интервью The Guardian.

«В сборной Англии, говорят, игроки не понимали мой английский. Но в футболе достаточно 20 слов. Проблем в общении не было. Это было в России и Китае, но в Англии – нет», – заверил Капелло.

  • Итальянец работал в России с 2012 по 2015 год.
  • Под его руководством россияне вышли на чемпионат мира-2014.
  • Капелло не тренирует с 2018 года.

Источник: The Guardian
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Капелло Фабио
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1586031990
Не смог Капелло освоить матерный язык. А другого наши футболисты просто не понимают.
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general.lizyukov
1586072638
Может, ты не сумел 20 русских слов выучить? За 7-то лямов в год.
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