Капелло: «В сборной России у меня были проблемы в общении с игроками»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло вспомнил, что имел проблемы в общении с российскими футболистами. Итальянец сказал это в интервью The Guardian.

«В сборной Англии, говорят, игроки не понимали мой английский. Но в футболе достаточно 20 слов. Проблем в общении не было. Это было в России и Китае, но в Англии – нет», – заверил Капелло.