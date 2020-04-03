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  • Клубы РПЛ не будут подписывать игроков, разорвавших контракты из-за коронавируса

Клубы РПЛ не будут подписывать игроков, разорвавших контракты из-за коронавируса

3 апреля 2020, 21:36
8

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил о договоренности между клубами РПЛ не подписывать футболистов, которые решили расторгнуть свой контракт из-за финансовых трудностей, обусловленных пандемией коронавируса.

«Есть договоренность клубов о том, что если игроки, воспользовавшись ситуацией с экономикой клубов, идут на разрыв контракта, в следующее трансферное окно предложений внутри РПЛ они не получат», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

  • РПЛ официально приостановлена до 31 мая.
  • Сейчас большинство клубов лиги ведут переговоры со своими игроками о временном снижении зарплаты.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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vladimir-7
1585939955
И, что это за клубы, которые договорились???
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mitru
1585940616
Хм, а разве это не картельный сговор? Как-то это желтухой попахивает и обращением в ФАС ))
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New Life
1585941280
Фейк !
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JTherry
1585943836
кто разорвал контракт, опубликуйте список футболистов, плиз))
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paracetamol
1585994049
Щас наоборот в Рашку бегут из больной Европы. У нас хоть порядок какой-то и больных лечат бесплатно. А там может и вылечат, но последние штаны снимут!
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life85
1586010701
Хорошо устроились - или понижение з.п. на их условиях или уходи из клуба ,но останешься без работы в России !!!
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