Клубы РПЛ не будут подписывать игроков, разорвавших контракты из-за коронавируса

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил о договоренности между клубами РПЛ не подписывать футболистов, которые решили расторгнуть свой контракт из-за финансовых трудностей, обусловленных пандемией коронавируса.

«Есть договоренность клубов о том, что если игроки, воспользовавшись ситуацией с экономикой клубов, идут на разрыв контракта, в следующее трансферное окно предложений внутри РПЛ они не получат», – написал Егоров в своем телеграм-канале.