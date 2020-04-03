Клубы РПЛ не будут подписывать игроков, разорвавших контракты из-за коронавируса

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил о договоренности между клубами РПЛ не подписывать футболистов, которые решили расторгнуть свой контракт из-за финансовых трудностей, обусловленных пандемией коронавируса.
«Есть договоренность клубов о том, что если игроки, воспользовавшись ситуацией с экономикой клубов, идут на разрыв контракта, в следующее трансферное окно предложений внутри РПЛ они не получат», – написал Егоров в своем телеграм-канале.
- РПЛ официально приостановлена до 31 мая.
- Сейчас большинство клубов лиги ведут переговоры со своими игроками о временном снижении зарплаты.
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова