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    Клубы РПЛ не будут подписывать игроков, разорвавших контракты из-за коронавируса

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил о договоренности между клубами РПЛ не подписывать футболистов, которые решили расторгнуть свой контракт из-за финансовых трудностей, обусловленных пандемией коронавируса.

    «Есть договоренность клубов о том, что если игроки, воспользовавшись ситуацией с экономикой клубов, идут на разрыв контракта, в следующее трансферное окно предложений внутри РПЛ они не получат», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    • РПЛ официально приостановлена до 31 мая.
    • Сейчас большинство клубов лиги ведут переговоры со своими игроками о временном снижении зарплаты.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    03.04.2020 21:36
    Комментарии6
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      Рейтинг: +141

      Каменный стояк 1 час назад

      Надо вообще всю нынешнюю шваль разгонять и формировать команды целиком молодыми пацанами из спортшкол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4074

      JTherry 1 час назад

      кто разорвал контракт, опубликуйте список футболистов, плиз))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      New Life 2 часа назад

      Фейк !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      mitru 2 часа назад

      Хм, а разве это не картельный сговор? Как-то это желтухой попахивает и обращением в ФАС ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +675

      Гавроша 2 часа назад

      Федун обманет - будет нормальный игрок, так сразу потащит в свой свинарник, чтобы совсем загубить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10516

      vladimir-7 2 часа назад

      И, что это за клубы, которые договорились???

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