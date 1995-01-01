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    «Бизнес Online»: «Рубин» сократит зарплаты игрокам почти вдвое

    Руководство «Рубина» планирует сократить заработные платы футболистов в два раза после приостановки чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

    Как сообщает источник, об этом уже сообщили игрокам клуба. Средняя заработная плата в казанской команде составляет около миллиона рублей в месяц.

    По данным источника, самый высокооплачиваемый футболист «Рубина» – Владимир Гранат (3,5 миллиона рублей в месяц).

    • Ранее стало известно, что «Рубин» отменил тренировки до 30 апреля.
    • РПЛ возобновится не ранее 31 мая.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14029

      bset 2 часа назад

      Сейчас футбольные клубы делятся на два типа: те, кто сокращает зарплаты вдвое, и те, кто сокращает зарплаты на 50%

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