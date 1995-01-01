«Бизнес Online»: «Рубин» сократит зарплаты игрокам почти вдвое

Сейчас футбольные клубы делятся на два типа: те, кто сокращает зарплаты вдвое, и те, кто сокращает зарплаты на 50%
Руководство «Рубина» планирует сократить заработные платы футболистов в два раза после приостановки чемпионата России из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает источник, об этом уже сообщили игрокам клуба. Средняя заработная плата в казанской команде составляет около миллиона рублей в месяц.
По данным источника, самый высокооплачиваемый футболист «Рубина» – Владимир Гранат (3,5 миллиона рублей в месяц).
- Ранее стало известно, что «Рубин» отменил тренировки до 30 апреля.
- РПЛ возобновится не ранее 31 мая.