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«Бизнес Online»: «Рубин» сократит зарплаты игрокам почти вдвое

3 апреля 2020, 11:34
3

Руководство «Рубина» планирует сократить заработные платы футболистов в два раза после приостановки чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает источник, об этом уже сообщили игрокам клуба. Средняя заработная плата в казанской команде составляет около миллиона рублей в месяц.

По данным источника, самый высокооплачиваемый футболист «Рубина» – Владимир Гранат (3,5 миллиона рублей в месяц).

  • Ранее стало известно, что «Рубин» отменил тренировки до 30 апреля.
  • РПЛ возобновится не ранее 31 мая.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (3)
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bset
1585903456
Сейчас футбольные клубы делятся на два типа: те, кто сокращает зарплаты вдвое, и те, кто сокращает зарплаты на 50%
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DOCTOR PENALTY
1585915164
Исходя из их места в турнирной таблице, можно и втрое.
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Lester84
1585919151
Тарасов в шоке)))
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