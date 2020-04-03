«Бизнес Online»: «Рубин» сократит зарплаты игрокам почти вдвое

Руководство «Рубина» планирует сократить заработные платы футболистов в два раза после приостановки чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает источник, об этом уже сообщили игрокам клуба. Средняя заработная плата в казанской команде составляет около миллиона рублей в месяц.

По данным источника, самый высокооплачиваемый футболист «Рубина» – Владимир Гранат (3,5 миллиона рублей в месяц).