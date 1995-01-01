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    Сычев: «Хотел играть в «Локомотиве» до конца карьеры»

    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев признался, что у него было желание провести остаток карьеры в московском клубе.

    «Смена команды на тот момент – единственное правильное решение. Были непростые отношения с президентом клуба [Ольгой Смородской]. В «Локомотиве» я хотел играть до конца карьеры. К сожалению, не сложилось.

    Если честно, то все остальные вояжи приносили мало удовольствия. Но я каждый день занимался любимым делом и пытался реализовать себя. Я ни о чем не жалею. Это опыт. И тут возник вариант с возвращением в «Локо», в «Казанку»... Да, я пытался «зажечь», показать своим примером. Кто слушал – они сейчас играют в основе. Мой опыт не прошел даром», – сказал Сычев.

    • Форвард выступал за «Локо» с 2004 по 2015 год, сыграл 265 матчей, забил 92 гола и сделал 37 ассистов.
    • С ноября 2015-го по июль 2017-го года футболист был без клуба, после чего его пригласили в «Казанку».
    • О завершении карьеры Сычев объявил в декабре 2019 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +160

      Juic 1 час назад

      Вспоминаю матч с Рубином, где Сычёв травмировался. Такая уж грязноватая защита была у Казани (ну и осталась, чего уж там). С тех пор этот клуб вызывает исключительно негативные эмоции, как у болельщика Локо. Зарубка в памяти.

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