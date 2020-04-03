Сычев: «Хотел играть в «Локомотиве» до конца карьеры»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев признался, что у него было желание провести остаток карьеры в московском клубе.

«Смена команды на тот момент – единственное правильное решение. Были непростые отношения с президентом клуба [Ольгой Смородской]. В «Локомотиве» я хотел играть до конца карьеры. К сожалению, не сложилось.

Если честно, то все остальные вояжи приносили мало удовольствия. Но я каждый день занимался любимым делом и пытался реализовать себя. Я ни о чем не жалею. Это опыт. И тут возник вариант с возвращением в «Локо», в «Казанку»... Да, я пытался «зажечь», показать своим примером. Кто слушал – они сейчас играют в основе. Мой опыт не прошел даром», – сказал Сычев.