Сычев: «Хотел играть в «Локомотиве» до конца карьеры»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев признался, что у него было желание провести остаток карьеры в московском клубе.
«Смена команды на тот момент – единственное правильное решение. Были непростые отношения с президентом клуба [Ольгой Смородской]. В «Локомотиве» я хотел играть до конца карьеры. К сожалению, не сложилось.
Если честно, то все остальные вояжи приносили мало удовольствия. Но я каждый день занимался любимым делом и пытался реализовать себя. Я ни о чем не жалею. Это опыт. И тут возник вариант с возвращением в «Локо», в «Казанку»... Да, я пытался «зажечь», показать своим примером. Кто слушал – они сейчас играют в основе. Мой опыт не прошел даром», – сказал Сычев.
- Форвард выступал за «Локо» с 2004 по 2015 год, сыграл 265 матчей, забил 92 гола и сделал 37 ассистов.
- С ноября 2015-го по июль 2017-го года футболист был без клуба, после чего его пригласили в «Казанку».
- О завершении карьеры Сычев объявил в декабре 2019 года.
Источник: «Матч ТВ»