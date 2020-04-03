Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сычев: «Хотел играть в «Локомотиве» до конца карьеры»

3 апреля 2020, 00:32
2

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев признался, что у него было желание провести остаток карьеры в московском клубе.

«Смена команды на тот момент – единственное правильное решение. Были непростые отношения с президентом клуба [Ольгой Смородской]. В «Локомотиве» я хотел играть до конца карьеры. К сожалению, не сложилось.

Если честно, то все остальные вояжи приносили мало удовольствия. Но я каждый день занимался любимым делом и пытался реализовать себя. Я ни о чем не жалею. Это опыт. И тут возник вариант с возвращением в «Локо», в «Казанку»... Да, я пытался «зажечь», показать своим примером. Кто слушал – они сейчас играют в основе. Мой опыт не прошел даром», – сказал Сычев.

  • Форвард выступал за «Локо» с 2004 по 2015 год, сыграл 265 матчей, забил 92 гола и сделал 37 ассистов.
  • С ноября 2015-го по июль 2017-го года футболист был без клуба, после чего его пригласили в «Казанку».
  • О завершении карьеры Сычев объявил в декабре 2019 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сычев Дмитрий Смородская Ольга
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Juic
1585906161
Вспоминаю матч с Рубином, где Сычёв травмировался. Такая уж грязноватая защита была у Казани (ну и осталась, чего уж там). С тех пор этот клуб вызывает исключительно негативные эмоции, как у болельщика Локо. Зарубка в памяти.
Ответить
zigbert
1585929464
Начало карьеры было бурным и многообещающим. Но потом откровенно сдал.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+