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    Тренер вратарей «Спартака» Урванчки: «Сафонов и Дюпин сильнее Акинфеева на сегодняшний день»

    Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки ответил на вопросы о голкиперах, выступающих в РПЛ.

    – Если не брать киперов «Спартака», кого бы вы еще отметили в РПЛ?

    – Сафонов из «Краснодара» – хороший парень. Он одного возраста с Макси (Александр Максименко, вратарь «Спартака» – примечание «Бомбардира»), проводит хороший сезон. Думаю, он очень талантлив. Еще назову этого парня – блондина из Казани. Дюпин, да! Я был очень удивлен тем, как он играет. Классно действует ногами, контролирует ворота. Матч с «Рубином» был первым для нашего штаба в России, и готовясь к игре, я был впечатлен вратарем казанцев.

    – Вы не назвали Акинфеева.

    – Ну, ему уже сколько, 35? Не помню. Он классный вратарь и провел много отличных сезонов, но, думаю, сейчас его карьера уже идет на спад. В кубковом дерби он сделал отличный сэйв после удара Гуса Тиля, но парни, о которых я сказал раньше, на мой взгляд, сильнее на сегодняшний день.

    Источник: Sport24

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    02.04.2020 11:34
    Комментарии13
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      Рейтинг: +15

      Авангард1970 3 часа назад

      урванчки. спасибо за оценку. ваш интеллект оценён. лучше молча, быть адекватом, чем вякнув не подумав, стать чудаком.

      0
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      Рейтинг: +87

      Волька 6 часов назад

      Акинфеева уважаю за его профессионализм.Сафонов.Дюпин ничего особенного

      0
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      Рейтинг: +1

      shitovmikhailgve 7 часов назад

      Карантин и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта) , это революция в спорте. вот сами почитайте ------- http://0rz.tw/7D86U

      -1
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      Рейтинг: +945

      РМЗ 9 часов назад

      Сафонов однозначно вратарь номер 2 в стране после гильерме , но это не долго будет . А дюпин на мой взгляд самоучка

      0
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      Рейтинг: +10085

      KLIM777 10 часов назад

      Дюпин вообще бог)))

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      Рейтинг: +1991

      кошмарик 11 часов назад

      акинфеев уже давно не вратарь,а днище.. на один вырученный момент - пять пенок

      0
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      Рейтинг: +826

      Rus9I > кошмарик 10 часов назад

      Не согласен, у Акинфеева опыта, на всю РПЛ!

      2
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      Рейтинг: +1991

      кошмарик > Rus9I 3 часа назад

      опыта действительно очень много, но вот желания выкладываться в каждом матче нет.. от слова совсем! да и себя он очень бережёт( понятно что после тяжелых травм).. может пора Игорьку на отдых?

      0
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      Рейтинг: +826

      Rus9I > кошмарик 1 час назад

      Ты прав, он не в том возрасте что бы в ноги прыгать. Но, опыта и хладнокровия, ему хватает, что бы это компенсировать.
      На сегодня, даже со своим возрастом входит в топ-3 киперов РПЛ и я надеюсь что он еще сезона 3 отыграет. Посмотри на Жиркова, он как бы тоже не мальчик, но, на сегодня я считаю один из лучших на своей позиции в РПЛ

      0
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      Рейтинг: +3782

      Рубинище 11 часов назад

      Дюпин хорош. выручает и тащит-единственный к кому нет претензий по игре. А Сафонова давно пора вторым номером в сборную-как минимум. Усач походу ждёт от Галицкого презент за это. Акинфеев к сожалению сдал, этот сезон уж точно. вопрос , будет дальше деградировать или заиграет?

      3
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      Рейтинг: +16042

      DOCTOR PENALTY 11 часов назад

      Планы понятны. Только Сафонова не отдадут, а Дюпин - не уровень Спартака, то же, что и Максименко.

      1
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      Рейтинг: +826

      Rus9I > DOCTOR PENALTY 10 часов назад

      Максименко, на сегодня самый перспективный игрок из молодежки Спартака! Скажу больше, он в полном порядке, не смотря на возраст....
      Есть технические ошибки, но они уйдут, со временем.

      4
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      Рейтинг: +978

      "supermax" > Rus9I 9 часов назад

      полностью согласен....при должном подходе к делу Макс вырастет в весьма приличного кипера....не знаю кому как а мне внушает доверие его наличие в команде и в основе в частности...и сам его внешний вид....спокойный, уверенный...и это в его возрасте....плюс сильная конкуренция за возможное место в сборной в лице Сафонова....вкусное намечается противостояние

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