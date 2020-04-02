Тренер вратарей «Спартака» Урванчки: «Сафонов и Дюпин сильнее Акинфеева на сегодняшний день»

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки ответил на вопросы о голкиперах, выступающих в РПЛ.

– Если не брать киперов «Спартака», кого бы вы еще отметили в РПЛ?

– Сафонов из «Краснодара» – хороший парень. Он одного возраста с Макси (Александр Максименко, вратарь «Спартака» – примечание «Бомбардира»), проводит хороший сезон. Думаю, он очень талантлив. Еще назову этого парня – блондина из Казани. Дюпин, да! Я был очень удивлен тем, как он играет. Классно действует ногами, контролирует ворота. Матч с «Рубином» был первым для нашего штаба в России, и готовясь к игре, я был впечатлен вратарем казанцев.

– Вы не назвали Акинфеева.

– Ну, ему уже сколько, 35? Не помню. Он классный вратарь и провел много отличных сезонов, но, думаю, сейчас его карьера уже идет на спад. В кубковом дерби он сделал отличный сэйв после удара Гуса Тиля, но парни, о которых я сказал раньше, на мой взгляд, сильнее на сегодняшний день.