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  • Тренер вратарей «Спартака» Урванчки: «Сафонов и Дюпин сильнее Акинфеева на сегодняшний день»

Тренер вратарей «Спартака» Урванчки: «Сафонов и Дюпин сильнее Акинфеева на сегодняшний день»

2 апреля 2020, 11:34
15

Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки ответил на вопросы о голкиперах, выступающих в РПЛ.

– Если не брать киперов «Спартака», кого бы вы еще отметили в РПЛ?

– Сафонов из «Краснодара» – хороший парень. Он одного возраста с Макси (Александр Максименко, вратарь «Спартака» – примечание «Бомбардира»), проводит хороший сезон. Думаю, он очень талантлив. Еще назову этого парня – блондина из Казани. Дюпин, да! Я был очень удивлен тем, как он играет. Классно действует ногами, контролирует ворота. Матч с «Рубином» был первым для нашего штаба в России, и готовясь к игре, я был впечатлен вратарем казанцев.

– Вы не назвали Акинфеева.

– Ну, ему уже сколько, 35? Не помню. Он классный вратарь и провел много отличных сезонов, но, думаю, сейчас его карьера уже идет на спад. В кубковом дерби он сделал отличный сэйв после удара Гуса Тиля, но парни, о которых я сказал раньше, на мой взгляд, сильнее на сегодняшний день.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Краснодар Рубин Акинфеев Игорь Дюпин Юрий Сафонов Матвей
Комментарии (15)
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DOCTOR PENALTY
1585820651
Планы понятны. Только Сафонова не отдадут, а Дюпин - не уровень Спартака, то же, что и Максименко.
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Рубинище
1585822122
Дюпин хорош. выручает и тащит-единственный к кому нет претензий по игре. А Сафонова давно пора вторым номером в сборную-как минимум. Усач походу ждёт от Галицкого презент за это. Акинфеев к сожалению сдал, этот сезон уж точно. вопрос , будет дальше деградировать или заиграет?
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кошмарик
1585822562
акинфеев уже давно не вратарь,а днище.. на один вырученный момент - пять пенок
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РМЗ
1585829909
Сафонов однозначно вратарь номер 2 в стране после гильерме , но это не долго будет . А дюпин на мой взгляд самоучка
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Волька
1585841559
Акинфеева уважаю за его профессионализм.Сафонов.Дюпин ничего особенного
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Авангард1970
1585852544
урванчки. спасибо за оценку. ваш интеллект оценён. лучше молча, быть адекватом, чем вякнув не подумав, стать чудаком.
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Диктор
1585884187
На мой взгляд лучше Максименко сейчас киперов нет.
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piligrim1986
1585893374
как по мне, дюпин недооценен, хороший вратарь, прыгучий
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vka1970
1585905291
Из молодых мне нравится Дюпин.Хорошо читает игру, отлично играет на выходах.Сафонов прыгуч и с реакцией у него всё пучком.Но выделяется на данный момент и собрал пока все перечисленные сверху данные только один вратарь.Не без ошибок конечно как и все вратари, но тем не менее.Это Максименко.Удивлён как парень быстро и качественно вошёл в основной состав.И подкупает его уверенность в своих действиях.Как и у Игоря его спокойствие.
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