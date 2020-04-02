На пожертвованные «Бенфикой» средства в Португалии купили 51 тысячу масок, клуб также приобрел продукты бездомным

«Бенфика» сделала финансовое пожертвование в пользу Национальной службы здравоохранения Португалии. На эти средства были куплены медицинские предметы для больниц страны, информирует бывший глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

Было куплена 51 тысяча масок, 540 000 пар перчаток, 750 специальных защитных очков, 750 защитных костюмов и 200 инфракрасных термометров.

Кроме того, как пишет «Спорт-Экспресс», «Бенфика» купила 5,5 тонн продовольствия для бездомных.