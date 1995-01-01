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    На пожертвованные «Бенфикой» средства в Португалии купили 51 тысячу масок, клуб также приобрел продукты бездомным

    «Бенфика» сделала финансовое пожертвование в пользу Национальной службы здравоохранения Португалии. На эти средства были куплены медицинские предметы для больниц страны, информирует бывший глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    Было куплена 51 тысяча масок, 540 000 пар перчаток, 750 специальных защитных очков, 750 защитных костюмов и 200 инфракрасных термометров.

    Кроме того, как пишет «Спорт-Экспресс», «Бенфика» купила 5,5 тонн продовольствия для бездомных.

    • По всему от коронавирусной инфекции умерло более 46000 человек.
    • В Португалии заражено больше 8000 человек, 187 умерло.
    • Примейра приостановлена, как и другие европейские чемпионаты.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии1
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      vladik12 8 часов назад

      Большой респект.

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