Главные новости дня. «Крылья Советов» могут ликвидировать, сезон в России не возобновится до лета

РФС приостановил все футбольные соревнования в стране до 31 мая.

«Моя команда хорошо смотрелась бы в чемпионате Франции». Владислав Игнатьев составил свою сборную мечты.

«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на де Лигта.

Игроки «Спартака» согласились на сокращение зарплаты.

«Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов.

Чонтофальски – о смерти сына: «Это безумие, мир перевернулся».

«Луч» со следующего сезона будет выступать в ПФЛ.

Полузащитник ЦСКА Сигурдссон улетел из России в Исландию на джете.