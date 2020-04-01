Главные новости дня. «Крылья Советов» могут ликвидировать, сезон в России не возобновится до лета

РФС приостановил все футбольные соревнования в стране до 31 мая.
«Моя команда хорошо смотрелась бы в чемпионате Франции». Владислав Игнатьев составил свою сборную мечты.
«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на де Лигта.
Игроки «Спартака» согласились на сокращение зарплаты.
«Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов.
Чонтофальски – о смерти сына: «Это безумие, мир перевернулся».
«Луч» со следующего сезона будет выступать в ПФЛ.
Полузащитник ЦСКА Сигурдссон улетел из России в Исландию на джете.
Источник: Бомбардир.ру