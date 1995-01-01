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    Чонтофальски – о смерти сына: «Это безумие, мир перевернулся»

    Экс-вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал, как переживает из-за смерти сына.

    «Мир перевернулся. Первые недели невозможно вспоминать, это безумие. До сих пор не могу видеть старые фотографии. Иногда плачу, когда еду один в машине.

    Мы никогда, наверное, не смиримся с этим. Не находили в себе силы даже зайти на кладбище. Впервые сделали это вот только сейчас, в марте, хотя прошло уже два года.

    Камил… Мы называли его Кейси, из-за инициалов KC (Kamil Čontofalský), ведь он родился в Америке. Он был похож на меня всем – глазами, характером», – поделился вратарь.

    • Камил Чонтофальски-младший утонул в бассейне собственного дома два года назад.
    • Словацкий вратарь выступал за «Зенит» с 2003-го по 2009-й.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3441

      BarStep 29 минут назад

      Как я его понимаю.., к глубочайшему сожалению..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +679

      edw7777 43 минуты назад

      Сочувствую. Ужас. Но помочь не в силах никто. Такого врагу не пожелаешь. Держись, парень!

      1
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      Рейтинг: +62

      Chicha 1 час назад

      Хуже нет ни чего, когда родители хоронят своих детей.

      2
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      Рейтинг: +14235

      sssrspartak 1 час назад

      да уж!детей терять тяжело!

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