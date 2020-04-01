Чонтофальски – о смерти сына: «Это безумие, мир перевернулся»

Экс-вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал, как переживает из-за смерти сына.

«Мир перевернулся. Первые недели невозможно вспоминать, это безумие. До сих пор не могу видеть старые фотографии. Иногда плачу, когда еду один в машине.

Мы никогда, наверное, не смиримся с этим. Не находили в себе силы даже зайти на кладбище. Впервые сделали это вот только сейчас, в марте, хотя прошло уже два года.

Камил… Мы называли его Кейси, из-за инициалов KC (Kamil Čontofalský), ведь он родился в Америке. Он был похож на меня всем – глазами, характером», – поделился вратарь.