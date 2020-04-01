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  • Чонтофальски – о смерти сына: «Это безумие, мир перевернулся»

Чонтофальски – о смерти сына: «Это безумие, мир перевернулся»

1 апреля 2020, 11:42
8

Экс-вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал, как переживает из-за смерти сына.

«Мир перевернулся. Первые недели невозможно вспоминать, это безумие. До сих пор не могу видеть старые фотографии. Иногда плачу, когда еду один в машине.

Мы никогда, наверное, не смиримся с этим. Не находили в себе силы даже зайти на кладбище. Впервые сделали это вот только сейчас, в марте, хотя прошло уже два года.

Камил… Мы называли его Кейси, из-за инициалов KC (Kamil Čontofalský), ведь он родился в Америке. Он был похож на меня всем – глазами, характером», – поделился вратарь.

  • Камил Чонтофальски-младший утонул в бассейне собственного дома два года назад.
  • Словацкий вратарь выступал за «Зенит» с 2003-го по 2009-й.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Чонтофальски Камил
Комментарии (8)
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Chicha
1585731143
Хуже нет ни чего, когда родители хоронят своих детей.
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edw7777
1585733833
Сочувствую. Ужас. Но помочь не в силах никто. Такого врагу не пожелаешь. Держись, парень!
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BarStep
1585734625
Как я его понимаю.., к глубочайшему сожалению..
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Из Твери Леха
1585740270
А играл бы за Жилину глядишь и бассейна не было б.
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general.lizyukov
1585755433
держись не должны родители хоронить детей
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Hektor 84
1585805821
Держись Камил! Сочувствую.
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zigbert
1585826838
Это страшная трагедия.
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