Черчесов: «Маску надел впервые в жизни. Но все наши футболисты здоровы, это радует»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие меры предосторожности предпринял перед выходом из дома во время пандемии коронавируса. В Москве и области сейчас введен обязательный режим самоизоляции.

«Руки часто мыл и до вируса. А вчера надо было выйти и я надел маску, в первый раз за 56 лет жизни. Раз есть рекомендация, то почему этим надо пренебрегать? Тем более личный пример – это тоже метод воспитания. Персональных рекомендаций нет, но Эдуард Безуглов прислал мне отчeт – все наши футболисты здоровы, это нас только радует. Так что оптимизм есть», – сказал тренер.