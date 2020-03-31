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  • Черчесов: «Маску надел впервые в жизни. Но все наши футболисты здоровы, это радует»

Черчесов: «Маску надел впервые в жизни. Но все наши футболисты здоровы, это радует»

31 марта 2020, 22:07
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие меры предосторожности предпринял перед выходом из дома во время пандемии коронавируса. В Москве и области сейчас введен обязательный режим самоизоляции.

«Руки часто мыл и до вируса. А вчера надо было выйти и я надел маску, в первый раз за 56 лет жизни. Раз есть рекомендация, то почему этим надо пренебрегать? Тем более личный пример – это тоже метод воспитания. Персональных рекомендаций нет, но Эдуард Безуглов прислал мне отчeт – все наши футболисты здоровы, это нас только радует. Так что оптимизм есть», – сказал тренер.

  • По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.
  • В России количество заболевших превысило две тысячи.
  • РПЛ не возобновится раньше мая.

Источник: ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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Давид59
1585723794
Дорогой! Ты ничего не замечаешь? Что брови выщипала? Да нет, я же в противогазе!
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