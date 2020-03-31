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    Черчесов: «Маску надел впервые в жизни. Но все наши футболисты здоровы, это радует»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какие меры предосторожности предпринял перед выходом из дома во время пандемии коронавируса. В Москве и области сейчас введен обязательный режим самоизоляции.

    «Руки часто мыл и до вируса. А вчера надо было выйти и я надел маску, в первый раз за 56 лет жизни. Раз есть рекомендация, то почему этим надо пренебрегать? Тем более личный пример – это тоже метод воспитания. Персональных рекомендаций нет, но Эдуард Безуглов прислал мне отчeт – все наши футболисты здоровы, это нас только радует. Так что оптимизм есть», – сказал тренер.

    • По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.
    • В России количество заболевших превысило две тысячи.
    • РПЛ не возобновится раньше мая.

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    31.03.2020 22:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2409

      Давид59 3 часа назад

      Дорогой! Ты ничего не замечаешь? Что брови выщипала? Да нет, я же в противогазе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2771

      Борат 14 часов назад

      в спартаке кожаную маску одевал
      гыгы

      0
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