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    Линекер: «Возобновления АПЛ хотят все, кроме тех болельщиков, которые не любят «Ливерпуль»

    Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер призывает доиграть этот сезон чемпионата Англии.

    «Лучше всего будет доиграть этот сезон, это было бы логично. Но нынешняя ситуация настолько переменчива. Непонятно, когда пандемия пойдет на спад.

    Чемпионат мог бы возобновиться в июне. Вероятно, станет заметно спокойнее. Неважно, будут ли это матчи без зрителей, а это не совсем футбол, но это поможет завершить чемпионат. Это то, чего хотят все, кроме, возможно, некоторых болельщиков, которые не любят «Ливерпуль», – заявил Линекер.

    • «Ливерпуль» – лидер чемпионата Англии.
    • Этот клуб прежде никогда не выиграл АПЛ (с 1992 года).
    • Последнее чемпионство «Ливерпуля» случилось в сезоне-1989/90.

    Источник: Talk Sport

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