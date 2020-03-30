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  • AS: Асенсио готов вернуться к полноценным тренировкам после 8-месячного восстановления от травмы

AS: Асенсио готов вернуться к полноценным тренировкам после 8-месячного восстановления от травмы

30 марта 2020, 19:50

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио будет тренироваться в общей группе, когда команда вернется с карантина.

По информации AS, 24-летний футболист полностью восстановился после тяжелой травмы и готов вернуться к полноценным занятиям.

Таким образом, испанец пробыл в лазарете более восьми месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.

  • Футбольные турниры в Испании приостановлены бессрочно из-за пандемии коронавируса.
  • «Реал» идет вторым в турнирной таблице Примеры.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Асенсио Марко
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