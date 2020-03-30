AS: Асенсио готов вернуться к полноценным тренировкам после 8-месячного восстановления от травмы

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио будет тренироваться в общей группе, когда команда вернется с карантина.

По информации AS, 24-летний футболист полностью восстановился после тяжелой травмы и готов вернуться к полноценным занятиям.

Таким образом, испанец пробыл в лазарете более восьми месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.