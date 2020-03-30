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    AS: Асенсио готов вернуться к полноценным тренировкам после 8-месячного восстановления от травмы

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио будет тренироваться в общей группе, когда команда вернется с карантина.

    По информации AS, 24-летний футболист полностью восстановился после тяжелой травмы и готов вернуться к полноценным занятиям.

    Таким образом, испанец пробыл в лазарете более восьми месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.

    • Футбольные турниры в Испании приостановлены бессрочно из-за пандемии коронавируса.
    • «Реал» идет вторым в турнирной таблице Примеры.

    Источник: AS

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    30.03.2020 19:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1174

      FRZZ 17 часов назад

      8 месяцев в лазарете много, не факт, что восстановит былую форму.

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