AS: Асенсио готов вернуться к полноценным тренировкам после 8-месячного восстановления от травмы

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио будет тренироваться в общей группе, когда команда вернется с карантина.
По информации AS, 24-летний футболист полностью восстановился после тяжелой травмы и готов вернуться к полноценным занятиям.
Таким образом, испанец пробыл в лазарете более восьми месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.
- Футбольные турниры в Испании приостановлены бессрочно из-за пандемии коронавируса.
- «Реал» идет вторым в турнирной таблице Примеры.
Источник: AS