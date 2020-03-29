У Кутепова родилась дочь

В семье защитника «Спартака» Ильи Кутепова родилась дочь. Клуб поздравил футболиста с прибавлением.
«У Ильи Кутепова родилась дочь! Рост малышки — 51 см, вес — 3 500 г. Девочку назвали София. ФК «Спартак-Москва» поздравляет Илью и Диану с прибавлением в семействе, желает крепкого здоровья маме и новорожденной!» – написала пресс-служба москвичей.
- Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года.
- Защитник провел за команду в РПЛ 73 матча, забил гол.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
Источник: твиттер «Спартака»