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У Кутепова родилась дочь

29 марта 2020, 13:34
12

В семье защитника «Спартака» Ильи Кутепова родилась дочь. Клуб поздравил футболиста с прибавлением.

«У Ильи Кутепова родилась дочь! Рост малышки — 51 см, вес — 3 500 г. Девочку назвали София. ФК «Спартак-Москва» поздравляет Илью и Диану с прибавлением в семействе, желает крепкого здоровья маме и новорожденной!» – написала пресс-служба москвичей.

  • Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года.
  • Защитник провел за команду в РПЛ 73 матча, забил гол.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (12)
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vka1970
1585479347
Наши поздравления молодому папаше.....
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"supermax"
1585479605
хороооооош....поздравляем!
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DOCTOR PENALTY
1585480382
Сам ещё как ребёнок, а тут дочь... Поздравляем!!!
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Hektor 84
1585485086
Поздравляю!!! С прибавлением!
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subbotaspartak
1585486967
Здоровья
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zigbert
1585489368
Хоть какой то позитив в тяжелое время. Поздравляю!!!
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Chernyi Lis
1585490082
поздравления! играть щас надо по круче ...))
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Волька
1585494945
А играть в футбол так и не научился
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