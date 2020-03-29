Черчесов: «Сидим дома всей семьей. Займитесь собой, семьей»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проводит время дома в условиях пандемии коронавируса. Граждан страны призвали не выходить на улицу без надобности.

«Сидим дома, вся семья в сборе, каждый занимается тем, чем считает нужным. Я, естественно, анализирую, тренируюсь, бегаю на дорожке. Предлагаю всем заняться собой. Выполнять те указания, которые медицина нам дает, правительство. Желаю всем здоровья, удачи, займитесь собой, семьей и самодисциплиной», – сказал Черчесов.

По всему миру от заболевания умерло более 30000 человек.

В России количество заболевших превысило 1,5 тысячи.

РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.