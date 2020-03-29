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    Черчесов: «Сидим дома всей семьей. Займитесь собой, семьей»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проводит время дома в условиях пандемии коронавируса. Граждан страны призвали не выходить на улицу без надобности.

    «Сидим дома, вся семья в сборе, каждый занимается тем, чем считает нужным. Я, естественно, анализирую, тренируюсь, бегаю на дорожке. Предлагаю всем заняться собой. Выполнять те указания, которые медицина нам дает, правительство. Желаю всем здоровья, удачи, займитесь собой, семьей и самодисциплиной», – сказал Черчесов.

    • По всему миру от заболевания умерло более 30000 человек.
    • В России количество заболевших превысило 1,5 тысячи.
    • РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.

    Источник: твиттер сборной России

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    29.03.2020 12:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10477

      vladimir-7 29 марта, 16:21

      Черчесов проснулся и сразу пропали тренировки и беготня по дорожке,
      а также закончился аналитический процесс в пустой голове.

      0
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      Рейтинг: +2030

      solodealer 29 марта, 16:07

      Мудак!
      Филосов хренов...
      ПРОТРИ ОЧКИ И ПОГЛЯДИ ИЗ СВОЕЙ АВСТРИИ ВНУТРЬ СТРАНЫ, КОТОРАЯ ТЕБЕ ДАЛА ВСЁ!
      Мы - "средний класс" РФ по - путински (с ЗП от 17-до 30 тысяч) только и занимаемся ВЫЖИВАНИЕМ со своими семьями... УЖЕ ГОДЫ!
      Это нам некогда "игрой в мячик" заниматься...И это нам за всё, что мы делаем (от работы на конвейере автосборочных заводов до прислуживания вам в кафе) платят эти гроши...И ЭТО МЫ НЕ ЗНАЕМ, КАК ПРОЖИТЬ СО СВОИМИ СЕМЬЯМИ В ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПУТИНЫМ "ПЕРЕРЫВЧИК". У нас нет запасов и сбережений на месяцы и годы вперёд...Мы начнём голодать уже через пару месяцев...

      2
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      Рейтинг: +1215

      B.G. > solodealer 29 марта, 17:41

      Черчесов сказал дежурные фразы людей, у которых есть бабло, и они не знают жизнь среднестатистического жителя России.....а по поводу двух месяцев, скажу тебе так, у многих, и двух недель нет .....((

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