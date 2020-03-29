Черчесов: «Сидим дома всей семьей. Займитесь собой, семьей»

Черчесов проснулся и сразу пропали тренировки и беготня по дорожке,
а также закончился аналитический процесс в пустой голове.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проводит время дома в условиях пандемии коронавируса. Граждан страны призвали не выходить на улицу без надобности.
«Сидим дома, вся семья в сборе, каждый занимается тем, чем считает нужным. Я, естественно, анализирую, тренируюсь, бегаю на дорожке. Предлагаю всем заняться собой. Выполнять те указания, которые медицина нам дает, правительство. Желаю всем здоровья, удачи, займитесь собой, семьей и самодисциплиной», – сказал Черчесов.
- По всему миру от заболевания умерло более 30000 человек.
- В России количество заболевших превысило 1,5 тысячи.
- РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
– Сидим дома, вся семья в сборе⠀Станислав Черчесов желает всем оставаться здоровыми и проводить время с близкими. Поделитесь, чем вы занимаетесь дома, поставив хэштег #hometeam. Будем на связи pic.twitter.com/TXq7TgsFE2— Сборная России (@TeamRussia) March 29, 2020