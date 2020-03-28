Главные новости дня. Роналду согласился на понижение зарплаты в «Юве», в Москве на футбольной площадке выстрелили в 10-летнего мальчика

Mash: в Москве десятилетнего мальчика подстрелили на футбольной площадке.

В Испании умер 14-летний воспитанник «Атлетико».

Вблизи «Ростов Арены» вспыхнул пожар, его локализуют с помощью авиации.

«Сочи» вслед за «Рубином» и «Анжи» изменил эмблему из-за коронавируса.

Зарплата Роналду в «Ювентусе» сократится почти на 4 миллиона.

«Реал» летом планирует продать четыре-пять игроков.

Роналду согласился на снижение зарплаты в «Ювентусе».

Чемпион Италии будет определен вне зависимости от доигровки сезона.