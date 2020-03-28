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Главные новости дня. Роналду согласился на понижение зарплаты в «Юве», в Москве на футбольной площадке выстрелили в 10-летнего мальчика

28 марта 2020, 22:49

Mash: в Москве десятилетнего мальчика подстрелили на футбольной площадке.

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Источник: Бомбардир.ру
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