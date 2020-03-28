Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Tuttosport: Роналду согласился на снижение зарплаты в «Ювентусе»

    Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини инициировал обсуждение вопроса о снижении окладов игроков во время пандемии коронавируса.

    По информации Tuttosport, 35-летний футболист, имеющий степень магистра экономики, провел личные беседы на этот счет как с партнерами по команде, так и с руководителями клуба.

    В числе прочих Кьеллини переговорил об уменьшении зарплаты с самым высокооплачиваемым футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду и тот согласился пойти на антикризисные меры.

    • Португалец зарабатывает в туринском клубе 31 миллион евро в год.
    • Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона-2021/22.
    • Команда лидирует в Серии А по итогам 26 туров.

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.03.2020 11:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11