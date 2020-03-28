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Tuttosport: Роналду согласился на снижение зарплаты в «Ювентусе»

28 марта 2020, 11:50
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Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини инициировал обсуждение вопроса о снижении окладов игроков во время пандемии коронавируса.

По информации Tuttosport, 35-летний футболист, имеющий степень магистра экономики, провел личные беседы на этот счет как с партнерами по команде, так и с руководителями клуба.

В числе прочих Кьеллини переговорил об уменьшении зарплаты с самым высокооплачиваемым футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду и тот согласился пойти на антикризисные меры.

  • Португалец зарабатывает в туринском клубе 31 миллион евро в год.
  • Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона-2021/22.
  • Команда лидирует в Серии А по итогам 26 туров.

Источник: Tuttosport
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Кьеллини Джорджо
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