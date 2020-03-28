Tuttosport: Роналду согласился на снижение зарплаты в «Ювентусе»

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини инициировал обсуждение вопроса о снижении окладов игроков во время пандемии коронавируса.
По информации Tuttosport, 35-летний футболист, имеющий степень магистра экономики, провел личные беседы на этот счет как с партнерами по команде, так и с руководителями клуба.
В числе прочих Кьеллини переговорил об уменьшении зарплаты с самым высокооплачиваемым футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду и тот согласился пойти на антикризисные меры.
- Португалец зарабатывает в туринском клубе 31 миллион евро в год.
- Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона-2021/22.
- Команда лидирует в Серии А по итогам 26 туров.
Источник: Tuttosport