«Сочи» вслед за «Рубином» и «Анжи» изменил эмблему из-за коронавируса

«Сочи» стал третьим российским клубом, изменившим клубную эмблему на период карантина из-за пандемии коронавируса.
Ранее аналогичные действия совершили «Рубин» и «Анжи».
В обновленной версии логотипа «Сочи» барс, ранее располагавшийся сверху на треугольном щите, «спрятался» за эмблему. Запись в твиттере южан сопровождается хештегом #СидимДома.
«Рубин» изменил эмблему на время карантина из-за коронавируса
«Анжи» изменил эмблему клуба из-за коронавируса
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Сочи»