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    «Сочи» вслед за «Рубином» и «Анжи» изменил эмблему из-за коронавируса

    «Сочи» стал третьим российским клубом, изменившим клубную эмблему на период карантина из-за пандемии коронавируса.

    Ранее аналогичные действия совершили «Рубин» и «Анжи».

    В обновленной версии логотипа «Сочи» барс, ранее располагавшийся сверху на треугольном щите, «спрятался» за эмблему. Запись в твиттере южан сопровождается хештегом #СидимДома.

    «Рубин» изменил эмблему на время карантина из-за коронавируса

    «Анжи» изменил эмблему клуба из-за коронавируса

    Источник: Официальный твиттер «Сочи»

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    28.03.2020 15:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2020, 11:49

      Этим не спасешься если болезнь будет проявлять себя в массовом порядке.

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      Рейтинг: +67330

      portero 28 марта 2020, 16:37

      Ты сидишь дома, а он хитрый приклеится к упаковке хлеба и проберется к тебе в дом... кому суждено умереть , спрятать не получится...

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