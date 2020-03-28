«Сочи» вслед за «Рубином» и «Анжи» изменил эмблему из-за коронавируса

Этим не спасешься если болезнь будет проявлять себя в массовом порядке.
«Сочи» стал третьим российским клубом, изменившим клубную эмблему на период карантина из-за пандемии коронавируса.
Ранее аналогичные действия совершили «Рубин» и «Анжи».
В обновленной версии логотипа «Сочи» барс, ранее располагавшийся сверху на треугольном щите, «спрятался» за эмблему. Запись в твиттере южан сопровождается хештегом #СидимДома.
«Рубин» изменил эмблему на время карантина из-за коронавируса
«Анжи» изменил эмблему клуба из-за коронавируса
#СидимДома pic.twitter.com/PzZ3LsC20F— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) March 28, 2020