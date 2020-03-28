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  • «Сочи» вслед за «Рубином» и «Анжи» изменил эмблему из-за коронавируса

«Сочи» вслед за «Рубином» и «Анжи» изменил эмблему из-за коронавируса

28 марта 2020, 15:43
2

«Сочи» стал третьим российским клубом, изменившим клубную эмблему на период карантина из-за пандемии коронавируса.

Ранее аналогичные действия совершили «Рубин» и «Анжи».

В обновленной версии логотипа «Сочи» барс, ранее располагавшийся сверху на треугольном щите, «спрятался» за эмблему. Запись в твиттере южан сопровождается хештегом #СидимДома.

«Рубин» изменил эмблему на время карантина из-за коронавируса

«Анжи» изменил эмблему клуба из-за коронавируса

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи
Комментарии (2)
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portero
1585402670
Ты сидишь дома, а он хитрый приклеится к упаковке хлеба и проберется к тебе в дом... кому суждено умереть , спрятать не получится...
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zigbert
1585471752
Этим не спасешься если болезнь будет проявлять себя в массовом порядке.
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