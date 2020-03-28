Вблизи «Ростов Арены» вспыхнул пожар, его локализуют с помощью авиации

Возле стадиона «Ростов Арена» вспыхнул пожар – есть сведения, что горят сухие растения. Масштаб огня заставил привлечь авиацию. Фото с места событий доступно ниже.

«Кажется, наследие ЧМ-2018 под угрозой. К тушению огня уже привлекли авиацию и пожарный поезд. Пока особых результатов это не дало», – информирует телеграм-канал «Мутко против».