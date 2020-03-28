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    Вблизи «Ростов Арены» вспыхнул пожар, его локализуют с помощью авиации

    Возле стадиона «Ростов Арена» вспыхнул пожар – есть сведения, что горят сухие растения. Масштаб огня заставил привлечь авиацию. Фото с места событий доступно ниже.

    «Кажется, наследие ЧМ-2018 под угрозой. К тушению огня уже привлекли авиацию и пожарный поезд. Пока особых результатов это не дало», – информирует телеграм-канал «Мутко против».

    • «Ростов Арена» была возведена к чемпионату миру-2018, сейчас на ней играет «Ростов».
    • Стадион имеет высшую категорию УЕФА.
    • Вместимость – более 43 тысяч человек.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    28.03.2020 17:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 28 марта 2020, 19:44

      Соболезнования близким сотрудника МЧС погибшего при тушении.

      5
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 28 марта 2020, 19:09

      смотря как фоткать,до стадиона там емае))))

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 28 марта 2020, 19:01

      Камыши горят около стадиона наверное..

      1
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > mihail200606 28 марта 2020, 19:21

      В том районе нет камышей.

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > ilichkadr 28 марта 2020, 19:56

      В том районе одни камыши

      1
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > ilichkadr 28 марта 2020, 20:17

      Тебе ли знать где там камыши ))) иди бакланов с воздушки гоняй )))

      3
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > Yurok161 28 марта 2020, 20:42

      Чёрный дым от камышей ???

      2
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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt > klim2m 28 марта 2020, 20:59

      МОЛЧИ!!!! Бакланов гонять мой заработок!

      -1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > MaxRnD 28 марта 2020, 22:45

      Он белый должен быть?

      0
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > Yurok161 29 марта 2020, 10:18

      Имелся ввиду район стадиона.

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > klim2m 29 марта 2020, 10:23

      Сынок, ты понимаешь смысл сказанного? Я помню времена, когда Дон разливался до Батайска. Народ уток стрелял и рыбу ловил не выходя из собственного двора. Эт тебе так, в порядке справки

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > MaxRnD 29 марта 2020, 11:17

      Макс, всё нормально??? волнуюсь...ты должен быть в курсе...))

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      Рейтинг: +1531

      klim2m > ilichkadr 29 марта 2020, 12:44

      Сынок и я это помню и что теперь)) Самый последний большой разлив был в 80 а больше то и не помню,разве что до постройки цемлы_)

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > klim2m 29 марта 2020, 15:35

      Повторяю для непонятливых. Я имел ввиду исключительно район стадиона. Что касаемо разливов Дона, то я его наблюдал своими глазами начиная с 1963 года. Либердон был очищен от камыша ещё в те советские времена, но далее распространялся до самого Батайска, в огородах вместо картошки рос. Я родился и вырос в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, поэтому знаю о чём гутарю. P.S. В порядке справки, бакланы в Питер никогда не прилетали, поскольку основное место их гнездовья центральная часть Финского залива. Вот чаек (серая и серебристая) полно, с местными воронами воюют.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 28 марта 2020, 17:15

      Чё там в Ростове твориться. То девяти конягам чуть не прос.рали, то пожар...

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