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  • Вблизи «Ростов Арены» вспыхнул пожар, его локализуют с помощью авиации

Вблизи «Ростов Арены» вспыхнул пожар, его локализуют с помощью авиации

28 марта 2020, 17:13
14

Возле стадиона «Ростов Арена» вспыхнул пожар – есть сведения, что горят сухие растения. Масштаб огня заставил привлечь авиацию. Фото с места событий доступно ниже.

«Кажется, наследие ЧМ-2018 под угрозой. К тушению огня уже привлекли авиацию и пожарный поезд. Пока особых результатов это не дало», – информирует телеграм-канал «Мутко против».

  • «Ростов Арена» была возведена к чемпионату миру-2018, сейчас на ней играет «Ростов».
  • Стадион имеет высшую категорию УЕФА.
  • Вместимость – более 43 тысяч человек.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (14)
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paracetamol
1585404900
Чё там в Ростове твориться. То девяти конягам чуть не прос.рали, то пожар...
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mihail200606
1585411283
Камыши горят около стадиона наверное..
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klim2m
1585411757
смотря как фоткать,до стадиона там емае))))
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DOCTOR PENALTY
1585413898
Соболезнования близким сотрудника МЧС погибшего при тушении.
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