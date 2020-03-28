Mash: в Москве десятилетнего мальчика подстрелили на футбольной площадке

Десятилетний мальчик, игравший в футбол на одной из московских площадок, получил ранение в грудь – из травматического пистолета. Обстоятельства инцидента выясняются.
Как пишет Mash, события произошли на Ташкентской улице. Ребята играли в футбол, внезапно один из мальчиков упал на землю, после чего у него обнаружили ранение. Полиция ведет проверку.
- Ребенка увезла скорая помощь, которую вызвали очевидцы.
- Стрелявший может понести наказание за нанесение вреда здоровью.
- В Москве, как и других городах России, действует рекомендация властей выходить из дома только в случае необходимости.
Источник: Mash