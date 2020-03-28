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    Mash: в Москве десятилетнего мальчика подстрелили на футбольной площадке

    Десятилетний мальчик, игравший в футбол на одной из московских площадок, получил ранение в грудь – из травматического пистолета. Обстоятельства инцидента выясняются.

    Как пишет Mash, события произошли на Ташкентской улице. Ребята играли в футбол, внезапно один из мальчиков упал на землю, после чего у него обнаружили ранение. Полиция ведет проверку.

    • Ребенка увезла скорая помощь, которую вызвали очевидцы.
    • Стрелявший может понести наказание за нанесение вреда здоровью.
    • В Москве, как и других городах России, действует рекомендация властей выходить из дома только в случае необходимости.

    Источник: Mash

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    28.03.2020 20:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2020, 16:29

      Ну кто мог такое сделать? Только идиот не дружащий с головой. Парню здоровья.

      1
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 29 марта 2020, 08:48

      За нарушение карантина сначала предупреждение - штраф - пуля - ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Валя Ромашина 29 марта 2020, 05:38

      Не соблюдал карантин,вот и поплатился . И другим пример.

      0
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      Рейтинг: +549

      Жентус 29 марта 2020, 04:01

      И правильно, что подстрелили. Желательно еще родителей головой об стену пару раз приложить, чтобы объяснили чадам где надо находиться во время карантина. Каждый "особенный" выходит на улицу и думает, что эпидемия касается кого угодно, но только не его родимого. По факту, эти дети потенциальные убийцы, как и каждый распространитель вируса. Им с этим жить. И жаль, что к ним нет никакой уголовной ответственности. Ведь чем их действия лучше непреднамеренного убийства? Если это оно и есть.

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Жентус 29 марта 2020, 10:55

      Стрелять конечно не нужно, тем более в детей.. А по поводу родителей и всего остального - согласен полностью..

      2
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      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 > Жентус 29 марта 2020, 10:58

      И правильно, что подстрелили. - Чучело, ты откуда выполз???

      3
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 29 марта 2020, 01:00

      Морква слезам не верит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 28 марта 2020, 22:29

      Пацану здоровья. Но видимо совсем не о чем писать во время паузы в мировом футболе. Ждём новость: "Неизвестный в майке Месси украл сумку у бабушки, внук которой год назад ходил на матч ЦСКА".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 28 марта 2020, 22:28

      что вот за Мразина. найти и повесить за яйца

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1956

      Олег1204 28 марта 2020, 20:39

      Кавказцы

      1
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Олег1204 28 марта 2020, 21:08

      Пуэрто-Риканцы

      1
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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush > Олег1204 28 марта 2020, 21:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кавказцы так низко не поступают

      -5
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      ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli > FENIX-SL 29 марта 2020, 12:43

      Вот это золотые слова

      2
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