Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Mash: в Москве десятилетнего мальчика подстрелили на футбольной площадке

Mash: в Москве десятилетнего мальчика подстрелили на футбольной площадке

28 марта 2020, 20:17
13

Десятилетний мальчик, игравший в футбол на одной из московских площадок, получил ранение в грудь – из травматического пистолета. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как пишет Mash, события произошли на Ташкентской улице. Ребята играли в футбол, внезапно один из мальчиков упал на землю, после чего у него обнаружили ранение. Полиция ведет проверку.

  • Ребенка увезла скорая помощь, которую вызвали очевидцы.
  • Стрелявший может понести наказание за нанесение вреда здоровью.
  • В Москве, как и других городах России, действует рекомендация властей выходить из дома только в случае необходимости.

Источник: Mash
Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Олег1204
1585417150
Кавказцы
Ответить
Рубинище
1585423713
что вот за Мразина. найти и повесить за яйца
Ответить
Черкизовский Кот
1585423771
Пацану здоровья. Но видимо совсем не о чем писать во время паузы в мировом футболе. Ждём новость: "Неизвестный в майке Месси украл сумку у бабушки, внук которой год назад ходил на матч ЦСКА".
Ответить
paracetamol
1585432818
Морква слезам не верит!
Ответить
Жентус
1585443687
И правильно, что подстрелили. Желательно еще родителей головой об стену пару раз приложить, чтобы объяснили чадам где надо находиться во время карантина. Каждый "особенный" выходит на улицу и думает, что эпидемия касается кого угодно, но только не его родимого. По факту, эти дети потенциальные убийцы, как и каждый распространитель вируса. Им с этим жить. И жаль, что к ним нет никакой уголовной ответственности. Ведь чем их действия лучше непреднамеренного убийства? Если это оно и есть.
Ответить
Валя Ромашина
1585449510
Не соблюдал карантин,вот и поплатился . И другим пример.
Ответить
rash1959
1585460933
За нарушение карантина сначала предупреждение - штраф - пуля - ...
Ответить
zigbert
1585488542
Ну кто мог такое сделать? Только идиот не дружащий с головой. Парню здоровья.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+