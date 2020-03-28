AS: зарплата Роналду в «Ювентусе» сократится почти на 4 миллиона

Стало известно, на какое понижение зарплаты согласился нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

По информации AS, зарплата португальца сократится на 3,8 миллиона евро.

Учитывая, что годовой оклад 35-летнего футболиста составляет 31 миллион, он потеряет чуть более 12 процентов.