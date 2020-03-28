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    AS: зарплата Роналду в «Ювентусе» сократится почти на 4 миллиона

    Стало известно, на какое понижение зарплаты согласился нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    По информации AS, зарплата португальца сократится на 3,8 миллиона евро.

    Учитывая, что годовой оклад 35-летнего футболиста составляет 31 миллион, он потеряет чуть более 12 процентов.

    • Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
    • В нынешней кампании форвард забил 25 голов и сделал четыре ассиста в 32 матчах.

    Источник: AS

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    28.03.2020 13:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2020, 11:57

      Клубы будут терпеть убытки. Хорошо что футболисты это понимают. Но этого в дальнейшем может оказаться мало.

      0
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      Рейтинг: +940

      New Life 28 марта 2020, 17:41

      Увидел по телеку, что наши военный конвой отправили и согласился.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 28 марта 2020, 16:40

      И где там 50% , от 31 ляма? А кого то напрягают на 50%???

      3
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      Рейтинг: +1819

      gor77 28 марта 2020, 15:06

      Если быть точным, то там такая ситуация:
      "Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, имеющий степень магистра экономики, предложил клубу варианты выхода из финансового кризиса в условиях пандемии коронавируса.
      По информации Tuttosport, защитник пообщался с лидерами бьянконери и обсудил с ними возможность сокращения зарплаты. Нападающий Криштиану Роналду поддержал инициативу Кьеллини и потеряет около 4 млн евро. Также на понижение зарплаты готовы пойти Джанлуиджи Буффон и Джорджио Кьеллини.
      Футболисты готовы отказаться от части зарплаты минимум на полтора месяца.
      С остальными переговоры в процессе."

      6
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      Рейтинг: +1608

      кто там 28 марта 2020, 14:16

      Не велика потеря, на ещё один спорт кар хватит.. да чего уж там на 3, а то и больше.

      0
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