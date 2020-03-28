AS: зарплата Роналду в «Ювентусе» сократится почти на 4 миллиона

Клубы будут терпеть убытки. Хорошо что футболисты это понимают. Но этого в дальнейшем может оказаться мало.
Стало известно, на какое понижение зарплаты согласился нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
По информации AS, зарплата португальца сократится на 3,8 миллиона евро.
Учитывая, что годовой оклад 35-летнего футболиста составляет 31 миллион, он потеряет чуть более 12 процентов.
- Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
- В нынешней кампании форвард забил 25 голов и сделал четыре ассиста в 32 матчах.