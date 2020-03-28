Чемпион Италии будет определен вне зависимости от доигровки сезона

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что результаты текущего розыгрыша Серии А не будут аннулированы.

«Есть абсолютно приоритетный план – доиграть чемпионат во всех дивизионах. Как и когда это произойдeт, пока неизвестно. Хотелось бы уложиться до 30 июня, но мы уже ведeм консультации с ФИФА по поводу возможности играть и после 30 июня.

В худшем случае нам придeтся остановить чемпионат, но ни при каких обстоятельствах мы не станем аннулировать его результаты. Обязательно будут определены чемпион, обладатели путeвок в еврокубки и вылетевшие команды

По каким критериям это будет определяться? Пока не стоит забегать так далеко», – сказал Гравина.