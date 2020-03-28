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    Чемпион Италии будет определен вне зависимости от доигровки сезона

    Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что результаты текущего розыгрыша Серии А не будут аннулированы.

    «Есть абсолютно приоритетный план – доиграть чемпионат во всех дивизионах. Как и когда это произойдeт, пока неизвестно. Хотелось бы уложиться до 30 июня, но мы уже ведeм консультации с ФИФА по поводу возможности играть и после 30 июня.

    В худшем случае нам придeтся остановить чемпионат, но ни при каких обстоятельствах мы не станем аннулировать его результаты. Обязательно будут определены чемпион, обладатели путeвок в еврокубки и вылетевшие команды

    По каким критериям это будет определяться? Пока не стоит забегать так далеко», – сказал Гравина.

    Источник: Tuttosport

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    28.03.2020 10:23
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