Канчельскис назвал город, в котором мечтает жить в старости

Андрей Канчельскис признался, что у него есть мечта однажды вернуться в Италию.

«Жить в России или Европе? На старости лет хотелось бы купить домик во Флоренции. Мне безумно нравится этот маленький культурный город.

Посмотрим, куда жизнь забросит. Для меня не важно, где жить, будь то Москва, Абу-Даби или Бишкек. Где работа, там и комфортнее. Главное – заниматься любимым делом», – сказал Канчельскис.

Экс-полузащитник сборной России с 1997 по 1998 год выступал за «Фиорентину».

У него есть недвижимость в Лондоне.

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