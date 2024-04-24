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    • Канчельскис назвал город, в котором мечтает жить в старости

    Канчельскис назвал город, в котором мечтает жить в старости

    Андрей Канчельскис признался, что у него есть мечта однажды вернуться в Италию.

    «Жить в России или Европе? На старости лет хотелось бы купить домик во Флоренции. Мне безумно нравится этот маленький культурный город.

    Посмотрим, куда жизнь забросит. Для меня не важно, где жить, будь то Москва, Абу-Даби или Бишкек. Где работа, там и комфортнее. Главное – заниматься любимым делом», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Sport24

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    24.04.2024 20:58
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    Комментарии (14)
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    kirdykprishel
    1713984111
    домик во Флоренции. ----- Щас Италия недружественное государство.Ладно Канчельскис...Главный пропаган.дон Соловьев всю дорогу поливает помоями Запад, НАТО , Гейропу. А сам купил две виллы в Италии, стране НАТО. Верх лицемерия.И этот ган.дон промывает мозги россиянам.
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    Sedoi_Goblin
    1713984964
    Он говорит так, как говорят английские ****** по радио.Или как социал-демократ снюхавшийся с Москвой.. (Холтофф, к/ф 17 мгновений весны) Гениальная экранизация!
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    MaxRnD
    1713985045
    В глушь, к тётке, .... в Норильск ...
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    шахта Заполярная
    1714000258
    Канчельскис голубя напоминает. Детей за границей выращивает, а гадить к нам приезжает
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