Канчельскис раскрыл самую дорогую покупку в жизни

Андрей Канчельскис рассказал, на что тратил больше всего денег.
«У меня было много дорогих подарков и покупок за время игровой карьеры. Самый ценный презент – «Ролексы» от президента «Фиорентины» Чекки Гори. Тогда они стоили очень дорого, хорошие часы, по ним было видно, что не левые.
Если же брать мои покупки, то самое дорогое – квартира в Лондоне. Последний раз был в Англии год назад, приезжал как раз в ту квартиру к детям.
Они не живут в России, у них там есть работа и жилье. Когда захотят, тогда и прилетят в Россию. Я же скоро планирую поехать к ним.
Если сравнивать уровень комфорта британской и российской столицы, то приятнее всегда там, где есть работа», – заявил Канчельскис.
- 55-летний Канчельскис в России поиграл за «Сатурн» и «Крылья Советов».
- В Европе он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Саутгемптон», «Фиорентину» и «Рейнджерс».