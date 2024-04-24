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    Канчельскис раскрыл самую дорогую покупку в жизни

    Андрей Канчельскис рассказал, на что тратил больше всего денег.

    «У меня было много дорогих подарков и покупок за время игровой карьеры. Самый ценный презент – «Ролексы» от президента «Фиорентины» Чекки Гори. Тогда они стоили очень дорого, хорошие часы, по ним было видно, что не левые.

    Если же брать мои покупки, то самое дорогое – квартира в Лондоне. Последний раз был в Англии год назад, приезжал как раз в ту квартиру к детям.

    Они не живут в России, у них там есть работа и жилье. Когда захотят, тогда и прилетят в Россию. Я же скоро планирую поехать к ним.

    Если сравнивать уровень комфорта британской и российской столицы, то приятнее всегда там, где есть работа», – заявил Канчельскис.

    • 55-летний Канчельскис в России поиграл за «Сатурн» и «Крылья Советов».
    • В Европе он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Саутгемптон», «Фиорентину» и «Рейнджерс».

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    Источник: Sport24

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    24.04.2024 19:19
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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1713978712
    Какой практичный парнишка)
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    kirdykprishel
    1713984408
    Последний раз был в Англии год назад------ Ну вот и молчи.Скажешь хоть слово про поддержку сво...хрен знает когда ты попадешь в Англию.
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