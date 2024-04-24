Канчельскис раскрыл самую дорогую покупку в жизни

Андрей Канчельскис рассказал, на что тратил больше всего денег.

«У меня было много дорогих подарков и покупок за время игровой карьеры. Самый ценный презент – «Ролексы» от президента «Фиорентины» Чекки Гори. Тогда они стоили очень дорого, хорошие часы, по ним было видно, что не левые.

Если же брать мои покупки, то самое дорогое – квартира в Лондоне. Последний раз был в Англии год назад, приезжал как раз в ту квартиру к детям.

Они не живут в России, у них там есть работа и жилье. Когда захотят, тогда и прилетят в Россию. Я же скоро планирую поехать к ним.

Если сравнивать уровень комфорта британской и российской столицы, то приятнее всегда там, где есть работа», – заявил Канчельскис.