Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком

«Торино» и «Фиорентина» заинтересованы в приобретении российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает calciomercato.

Клуб из Бергамо рассмотрит вариант продажи футболиста и выручить деньги с его трансфер. Однако россиянин может и остаться в «Аталанте».

Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 9 миллионов евро.

28-летний футболист провел в этом сезоне 32 матча за клуб, забил 4 гола и отдал 11 передач.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета следующего года.

Ранее он уже играл за «Торино» на правах аренды.

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