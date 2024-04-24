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    Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком

    «Торино» и «Фиорентина» заинтересованы в приобретении российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает calciomercato.

    Клуб из Бергамо рассмотрит вариант продажи футболиста и выручить деньги с его трансфер. Однако россиянин может и остаться в «Аталанте».

    Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 9 миллионов евро.

    • 28-летний футболист провел в этом сезоне 32 матча за клуб, забил 4 гола и отдал 11 передач.
    • Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета следующего года.
    • Ранее он уже играл за «Торино» на правах аренды.

    Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

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    Источник: calciomercato

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    24.04.2024 12:01
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    Комментарии (3)
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    Skull_Boy
    1713955324
    Надо уходить и тем более фиалки перспективный проект
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    Сергей-Шарыпов-yandex
    1713963101
    Оба варианта хорошие, в обоих случаях будет сто процентная игровая практика.А с Гасперини каши не сварить нормально
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    иммануил
    1713987674
    От добра, добра не ищут ...играл в Торино был там востребован, тренер его ценил, как футболиста, так чего тут думать?
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